Член совета управляющих ФРС Лиза Кук подала в суд на Трампа

2025-08-28T16:58+0300

экономика

общество

сша

дональд трамп

ВАШИНГТОН, 28 авг - ПРАЙМ. Член совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Лиза Кук подала в суд на президента США Дональда Трампа на фоне попыток сместить ее с должности, согласно исковому документу, зарегистрированному в судебной базе данных. На данный момент полный текст иска недоступен. В понедельник Трамп отстранил Кук от должности, обвинив ее в "потенциально" преступном поведении. По его словам, у американских властей есть достаточные основания полагать, что Кук могла предоставить ложные сведения по ипотечным соглашениям. Кук, в свою очередь, отказалась покидать пост.

сша

