Член совета управляющих ФРС Лиза Кук подала в суд на Трампа - 28.08.2025
Экономика
Член совета управляющих ФРС Лиза Кук подала в суд на Трампа
2025-08-28T16:58+0300
2025-08-28T16:58+0300
экономика
общество
сша
дональд трамп
ВАШИНГТОН, 28 авг - ПРАЙМ. Член совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Лиза Кук подала в суд на президента США Дональда Трампа на фоне попыток сместить ее с должности, согласно исковому документу, зарегистрированному в судебной базе данных. На данный момент полный текст иска недоступен. В понедельник Трамп отстранил Кук от должности, обвинив ее в "потенциально" преступном поведении. По его словам, у американских властей есть достаточные основания полагать, что Кук могла предоставить ложные сведения по ипотечным соглашениям. Кук, в свою очередь, отказалась покидать пост.
общество, сша, дональд трамп
Экономика, Общество, США, Дональд Трамп
16:58 28.08.2025
 
Член совета управляющих ФРС Лиза Кук подала в суд на Трампа

ВАШИНГТОН, 28 авг - ПРАЙМ. Член совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Лиза Кук подала в суд на президента США Дональда Трампа на фоне попыток сместить ее с должности, согласно исковому документу, зарегистрированному в судебной базе данных.
На данный момент полный текст иска недоступен.
В понедельник Трамп отстранил Кук от должности, обвинив ее в "потенциально" преступном поведении. По его словам, у американских властей есть достаточные основания полагать, что Кук могла предоставить ложные сведения по ипотечным соглашениям. Кук, в свою очередь, отказалась покидать пост.
26.08.2025
Фьючерсы Уолл-стрит снижаются на фоне новостей вокруг ФРС США
26 августа, 14:18
 
Экономика Общество США Дональд Трамп
 
 
