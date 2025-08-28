https://1prime.ru/20250828/tramp-861411449.html

Трамп приказал строить все правительственные здания в классическом стиле

2025-08-28T23:35+0300

мировая экономика

сша

вашингтон

дональд трамп

верховный суд

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0d/860655347_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_68bfc30bb625065a9a829e99607e65b1.jpg

ВАШИНГТОН, 28 авг – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп приказал строить все новые федеральные правительственные здания в классическом стиле, сообщила пресс-служба Белого дома. "Трамп подписал исполнительный указ, обязывающий федеральные здания, такие как суды и правительственные офисы, продвигать классическую архитектуру, чтобы чтить традиции, взращивать общественную гордость и гражданственность", - говорится в сообщении. Новые здания должны строиться так, чтобы было сразу понятно, что там работают госучреждения, а также с уважением регионального архитектурного наследия, сообщает Белый дом. Отцы-основатели, а также первые президенты лично участвовали в разработке здания Капитолия и Белого дома, устанавливая стандарты, а в 1960-х годах федеральное правительство заменило традиционную архитектуру на модернизм, деконструктивизм и брутализм, отмечает пресс-служба администрации. В стиле модернизма построена, например, штаб-квартира ФБР в Вашингтоне. Капитолий, Белый дом и Верховный суд представляют собой примеры неоклассической архитектуры.

сша

вашингтон

2025

