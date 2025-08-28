Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Кабмин направит средства на новый транспорт в Калининградской области - 28.08.2025
Кабмин направит средства на новый транспорт в Калининградской области
МОСКВА, 28 авг – ПРАЙМ. Правительство РФ выделит 500 миллионов рублей на обновление общественного транспорта в Калининградской области, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг. В ходе заседания Мишустин подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин уделяет особое внимание вопросам развития Калининградской области с учетом ее уникальной географии и логистики. По словам премьера, создание в регионе комфортной среды для жизни граждан – одно из тех направлений, которое требует соответствующих мер поддержки. "Чтобы обновить общественный транспорт в этом российском субъекте, правительство выделит полмиллиарда рублей на софинансирование закупки современных троллейбусов. Они будут приобретены на условиях финансового лизинга у одного из отечественных производителей", - сообщил Мишустин. Глава правительства отметил, что российская промышленность выпускает качественную и надежную технику в сфере общественного транспорта. "Она экологичная, малошумная, обладает, кстати, большой пассажирской вместимостью. Недавно смотрели такие экземпляры на "Иннопроме". Очень важно, чтобы была обеспечена и хорошая доступность поездок для родителей с детьми, с колясками, такое поручение давал нам глава государства. Все транспортные средства должны быть поставлены в Калининградскую область уже в текущем году. Это позволит расширить там маршрутные сети, сделать их, конечно, более удобными для жителей, для туристов", - добавил Мишустин.
бизнес, россия, михаил мишустин, владимир путин, иннопром
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Иннопром
14:55 28.08.2025
 
Кабмин направит средства на новый транспорт в Калининградской области

Правительство выделит 500 млн руб на новый транспорт в Калининградской области

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанк" Города России. Калининград
МОСКВА, 28 авг – ПРАЙМ. Правительство РФ выделит 500 миллионов рублей на обновление общественного транспорта в Калининградской области, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг.
В ходе заседания Мишустин подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин уделяет особое внимание вопросам развития Калининградской области с учетом ее уникальной географии и логистики. По словам премьера, создание в регионе комфортной среды для жизни граждан – одно из тех направлений, которое требует соответствующих мер поддержки.
"Чтобы обновить общественный транспорт в этом российском субъекте, правительство выделит полмиллиарда рублей на софинансирование закупки современных троллейбусов. Они будут приобретены на условиях финансового лизинга у одного из отечественных производителей", - сообщил Мишустин.
Глава правительства отметил, что российская промышленность выпускает качественную и надежную технику в сфере общественного транспорта.
"Она экологичная, малошумная, обладает, кстати, большой пассажирской вместимостью. Недавно смотрели такие экземпляры на "Иннопроме". Очень важно, чтобы была обеспечена и хорошая доступность поездок для родителей с детьми, с колясками, такое поручение давал нам глава государства. Все транспортные средства должны быть поставлены в Калининградскую область уже в текущем году. Это позволит расширить там маршрутные сети, сделать их, конечно, более удобными для жителей, для туристов", - добавил Мишустин.
Дома Правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2025
Правительство списало часть долгов по бюджетным кредитам девяти регионам
