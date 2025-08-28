https://1prime.ru/20250828/tsb-861390181.html

Число оплат по биометрии в России выросло в 11 раз

Число оплат по биометрии в России выросло в 11 раз - 28.08.2025, ПРАЙМ

Число оплат по биометрии в России выросло в 11 раз

Россияне воспользовались биоэквайрингом во втором квартале около 60 миллионов раз, что в 11 раз больше, чем за такой же период прошлого года, сообщает Банк... | 28.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-28T15:21+0300

2025-08-28T15:21+0300

2025-08-28T15:21+0300

экономика

финансы

россия

банки

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1c/861390021_0:206:2908:1842_1920x0_80_0_0_601af3832953b0e2dd074804e4d31357.jpg

МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Россияне воспользовались биоэквайрингом во втором квартале около 60 миллионов раз, что в 11 раз больше, чем за такой же период прошлого года, сообщает Банк России. "Люди все чаще используют биометрию и QR-коды для оплаты повседневных покупок. Количество таких операций с начала года существенно увеличилось", - сообщается в Telegram-канале регулятора. "Всего во втором квартале биоэквайрингом воспользовались около 60 миллионов раз, оплатив товары и услуги на сумму около 45 миллиардов рублей. Количество платежей стало в 1,5 раза больше, чем в первом квартале, и в 11 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сообщает ЦБ. Согласно данным регулятора, средний чек операции через биоэквайринг составил 770 рублей в апреле-июне против 774 рублей за первый квартал этого года. Также сообщается, что россияне применили QR-коды с апреля по июнь почти 990 миллионов раз для оплаты покупок на сумму более 1,3 триллиона рублей. Эти показатели превышают аналогичные за первый квартал на 25% по количеству и на 16% по сумме.

https://1prime.ru/20250827/manturov-861333422.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, банки