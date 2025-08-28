Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
28.08.2025

Число оплат по биометрии в России выросло в 11 раз
Число оплат по биометрии в России выросло в 11 раз
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Россияне воспользовались биоэквайрингом во втором квартале около 60 миллионов раз, что в 11 раз больше, чем за такой же период прошлого года, сообщает Банк России. "Люди все чаще используют биометрию и QR-коды для оплаты повседневных покупок. Количество таких операций с начала года существенно увеличилось", - сообщается в Telegram-канале регулятора. "Всего во втором квартале биоэквайрингом воспользовались около 60 миллионов раз, оплатив товары и услуги на сумму около 45 миллиардов рублей. Количество платежей стало в 1,5 раза больше, чем в первом квартале, и в 11 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сообщает ЦБ. Согласно данным регулятора, средний чек операции через биоэквайринг составил 770 рублей в апреле-июне против 774 рублей за первый квартал этого года. Также сообщается, что россияне применили QR-коды с апреля по июнь почти 990 миллионов раз для оплаты покупок на сумму более 1,3 триллиона рублей. Эти показатели превышают аналогичные за первый квартал на 25% по количеству и на 16% по сумме.
финансы, россия, банки
Экономика, Финансы, РОССИЯ, Банки
15:21 28.08.2025
 
Число оплат по биометрии в России выросло в 11 раз

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкТурникет с новой системой для оплаты проезда по биометрии Face Pay на станции "Кутузовская" Московского центрального кольца
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Россияне воспользовались биоэквайрингом во втором квартале около 60 миллионов раз, что в 11 раз больше, чем за такой же период прошлого года, сообщает Банк России.
"Люди все чаще используют биометрию и QR-коды для оплаты повседневных покупок. Количество таких операций с начала года существенно увеличилось", - сообщается в Telegram-канале регулятора.
"Всего во втором квартале биоэквайрингом воспользовались около 60 миллионов раз, оплатив товары и услуги на сумму около 45 миллиардов рублей. Количество платежей стало в 1,5 раза больше, чем в первом квартале, и в 11 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сообщает ЦБ.
Согласно данным регулятора, средний чек операции через биоэквайринг составил 770 рублей в апреле-июне против 774 рублей за первый квартал этого года.
Также сообщается, что россияне применили QR-коды с апреля по июнь почти 990 миллионов раз для оплаты покупок на сумму более 1,3 триллиона рублей. Эти показатели превышают аналогичные за первый квартал на 25% по количеству и на 16% по сумме.
