https://1prime.ru/20250828/tsb-861392654.html
МФО будут проверять, принадлежат ли реквизиты для онлайн-займа заемщику
МФО будут проверять, принадлежат ли реквизиты для онлайн-займа заемщику - 28.08.2025, ПРАЙМ
МФО будут проверять, принадлежат ли реквизиты для онлайн-займа заемщику
Микрофинансовые организации (МФО) в России с 1 сентября должны будут проверять, действительно ли реквизиты для перечисления онлайн-займа принадлежат заемщику,... | 28.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-28T16:17+0300
2025-08-28T16:17+0300
экономика
финансы
банки
фнс россии
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Микрофинансовые организации (МФО) в России с 1 сентября должны будут проверять, действительно ли реквизиты для перечисления онлайн-займа принадлежат заемщику, такая мера поможет в борьбе с мошенниками, говорится в сообщении Банка России. "С 1 сентября микрофинансовые организации (МФО) должны проверять, действительно ли реквизиты для перечисления онлайн-займа принадлежат заемщику. Это поможет борьбе с мошенниками, которые оформляют договоры на ничего не подозревающих граждан, а деньги получают сами", - сообщил регулятор. Отмечается, что теперь МФО будут обязаны сверить имя, отчество (при наличии) и фамилию (или первую букву фамилии) человека, который хочет взять заем, и владельца счета или карты, на которые поступят деньги. Для этого они будут запрашивать в банке информацию о владельце счета или карты. Кроме того, человек может сам предоставить заверенную справку из Федеральной налоговой службы об открытых им счетах и картах. Это ускорит получение займа, говорится в сообщении. "Для клиентов, которые уже брали в МФО два займа или более в течение года до даты нового заявления и использовали тот же банковский счет или карту, проверка не требуется", - уточняет регулятор. ЦБ напоминает, что если человек не планирует в ближайшее время брать заем, он может установить самозапрет на заключение с ним договоров потребительского кредита или займа. Механизм установления самозапрета предусмотрен законом, он заработал с 1 марта 2025 года.
Экономика, Финансы, Банки, ФНС России
16:17 28.08.2025
 
МФО будут проверять, принадлежат ли реквизиты для онлайн-займа заемщику

ЦБ: МФО в России при выдаче онлайн-займа будут проверять реквизиты заемщиков

Заголовок открываемого материала