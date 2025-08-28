Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Власти Турции рассчитывают достичь однозначной инфляции в 2027 году - 28.08.2025, ПРАЙМ
Власти Турции рассчитывают достичь однозначной инфляции в 2027 году
Власти Турции рассчитывают достичь однозначной инфляции в 2027 году - 28.08.2025, ПРАЙМ
Власти Турции рассчитывают достичь однозначной инфляции в 2027 году
Власти Турции рассчитывают достичь однозначной инфляции в 2027 году, а по итогам текущего года её показатель будет ниже 30%, заявил вице-президент республики... | 28.08.2025, ПРАЙМ
АНКАРА, 28 авг – ПРАЙМ. Власти Турции рассчитывают достичь однозначной инфляции в 2027 году, а по итогам текущего года её показатель будет ниже 30%, заявил вице-президент республики Джевдет Йылмаз. По данным Института статистики республики, годовая инфляция в Турции в июле снизилась до 33,52% с июньских 35,05%, а по данным группы независимых экономистов ENAG, индекс потребительских цен в июле вырос на 3,75%, а за последние 12 месяцев рост цен составил 65,15%. Центральный банк Турции ожидает инфляцию на конец 2025 года на уровне 25-29%, по прогнозу на конец 2026 года показатель снизится до диапазона в 13-19%. "Мы разделили борьбу с инфляцией на три этапа. Первый - переходный период, второй - дезинфляция, третий - устойчивая стабильность цен. Процесс дезинфляции начался. Инфляция неуклонно снижается. Произошло снижение на 42 пункта. По итогам года мы с уверенностью можем сказать, что инфляция будет ниже 30%. Мы прогнозируем, что она составит 25-29%", - приводит слова Йылмаза газета Aydınlık. По его словам, внешние факторы могут иметь положительное или отрицательное влияние на экономику Турции, но главное – это программа властей. "Если вы решительно ее реализуете, рано или поздно вы достигнете своей цели. В следующем году, то есть в 2026 году, мы уже увидим цифры инфляции в 10%… Мы будем продолжать борьбу до тех пор, пока не достигнем однозначных цифр. В 2027 году мы хотим снова вернуть нашу страну к однозначным цифрам", - сказал Йылмаз. Годовая инфляция в Турции начала стабильно снижаться в июне 2024 года: с локального пика в мае в 75,45% она демонстрирует снижение каждый месяц.
12:29 28.08.2025 (обновлено: 12:30 28.08.2025)
 
Власти Турции рассчитывают достичь однозначной инфляции в 2027 году

Вице-президент Йылмаз: инфляция в Турции в 2027 году будет ниже 30%

АНКАРА, 28 авг – ПРАЙМ. Власти Турции рассчитывают достичь однозначной инфляции в 2027 году, а по итогам текущего года её показатель будет ниже 30%, заявил вице-президент республики Джевдет Йылмаз.
По данным Института статистики республики, годовая инфляция в Турции в июле снизилась до 33,52% с июньских 35,05%, а по данным группы независимых экономистов ENAG, индекс потребительских цен в июле вырос на 3,75%, а за последние 12 месяцев рост цен составил 65,15%. Центральный банк Турции ожидает инфляцию на конец 2025 года на уровне 25-29%, по прогнозу на конец 2026 года показатель снизится до диапазона в 13-19%.
"Мы разделили борьбу с инфляцией на три этапа. Первый - переходный период, второй - дезинфляция, третий - устойчивая стабильность цен. Процесс дезинфляции начался. Инфляция неуклонно снижается. Произошло снижение на 42 пункта. По итогам года мы с уверенностью можем сказать, что инфляция будет ниже 30%. Мы прогнозируем, что она составит 25-29%", - приводит слова Йылмаза газета Aydınlık.
По его словам, внешние факторы могут иметь положительное или отрицательное влияние на экономику Турции, но главное – это программа властей.
"Если вы решительно ее реализуете, рано или поздно вы достигнете своей цели. В следующем году, то есть в 2026 году, мы уже увидим цифры инфляции в 10%… Мы будем продолжать борьбу до тех пор, пока не достигнем однозначных цифр. В 2027 году мы хотим снова вернуть нашу страну к однозначным цифрам", - сказал Йылмаз.
Годовая инфляция в Турции начала стабильно снижаться в июне 2024 года: с локального пика в мае в 75,45% она демонстрирует снижение каждый месяц.
Goldman Sachs ожидает снижения энергозатрат и цен на рынке Турции
Вчера, 11:14
 
