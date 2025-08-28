https://1prime.ru/20250828/turtsiya-861380207.html

Власти Турции рассчитывают достичь однозначной инфляции в 2027 году

2025-08-28T12:29+0300

экономика

мировая экономика

турция

центральные банки

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75809/87/758098727_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_10138e08cbd1e0c5c094cb3bbfbde81a.jpg

АНКАРА, 28 авг – ПРАЙМ. Власти Турции рассчитывают достичь однозначной инфляции в 2027 году, а по итогам текущего года её показатель будет ниже 30%, заявил вице-президент республики Джевдет Йылмаз. По данным Института статистики республики, годовая инфляция в Турции в июле снизилась до 33,52% с июньских 35,05%, а по данным группы независимых экономистов ENAG, индекс потребительских цен в июле вырос на 3,75%, а за последние 12 месяцев рост цен составил 65,15%. Центральный банк Турции ожидает инфляцию на конец 2025 года на уровне 25-29%, по прогнозу на конец 2026 года показатель снизится до диапазона в 13-19%. "Мы разделили борьбу с инфляцией на три этапа. Первый - переходный период, второй - дезинфляция, третий - устойчивая стабильность цен. Процесс дезинфляции начался. Инфляция неуклонно снижается. Произошло снижение на 42 пункта. По итогам года мы с уверенностью можем сказать, что инфляция будет ниже 30%. Мы прогнозируем, что она составит 25-29%", - приводит слова Йылмаза газета Aydınlık. По его словам, внешние факторы могут иметь положительное или отрицательное влияние на экономику Турции, но главное – это программа властей. "Если вы решительно ее реализуете, рано или поздно вы достигнете своей цели. В следующем году, то есть в 2026 году, мы уже увидим цифры инфляции в 10%… Мы будем продолжать борьбу до тех пор, пока не достигнем однозначных цифр. В 2027 году мы хотим снова вернуть нашу страну к однозначным цифрам", - сказал Йылмаз. Годовая инфляция в Турции начала стабильно снижаться в июне 2024 года: с локального пика в мае в 75,45% она демонстрирует снижение каждый месяц.

турция

