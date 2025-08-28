https://1prime.ru/20250828/turtsiya-861408024.html
Российский сухогруз отбуксировали в Босфоре из-за неисправности
Российский сухогруз отбуксировали в Босфоре из-за неисправности
СТАМБУЛ, 28 авг - ПРАЙМ. Сухогруз под флагом РФ отбуксировали к причалу после того, как у него возникли неполадки в турецком проливе Босфор, сообщили РИА Новости в генеральном управлении береговой охраны Турции. "У сухогруза Viktor Zabelin длиной в 108 метров, следовавшего из турецкого порта Ялова в порт Орду (на Черном море), вышел из строя двигатель в Босфоре - у причала Хайдарпаша", - сообщили в ведомстве. Идущий под флагом РФ сухогруз удалось безопасно отбуксировать к причалу Ахыркапы. Инцидент не сказался на движении других судов.
