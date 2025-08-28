Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский сухогруз отбуксировали в Босфоре из-за неисправности - 28.08.2025, ПРАЙМ
Российский сухогруз отбуксировали в Босфоре из-за неисправности
2025-08-28T20:25+0300
2025-08-28T20:25+0300
бизнес
россия
рф
турция
черное море
в мире
СТАМБУЛ, 28 авг - ПРАЙМ. Сухогруз под флагом РФ отбуксировали к причалу после того, как у него возникли неполадки в турецком проливе Босфор, сообщили РИА Новости в генеральном управлении береговой охраны Турции. "У сухогруза Viktor Zabelin длиной в 108 метров, следовавшего из турецкого порта Ялова в порт Орду (на Черном море), вышел из строя двигатель в Босфоре - у причала Хайдарпаша", - сообщили в ведомстве. Идущий под флагом РФ сухогруз удалось безопасно отбуксировать к причалу Ахыркапы. Инцидент не сказался на движении других судов.
бизнес, россия, рф, турция, черное море, в мире
Бизнес, РОССИЯ, РФ, ТУРЦИЯ, Черное море, В мире
© РИА Новости . Владимир Вяткин
© РИА Новости . Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
СТАМБУЛ, 28 авг - ПРАЙМ. Сухогруз под флагом РФ отбуксировали к причалу после того, как у него возникли неполадки в турецком проливе Босфор, сообщили РИА Новости в генеральном управлении береговой охраны Турции.
"У сухогруза Viktor Zabelin длиной в 108 метров, следовавшего из турецкого порта Ялова в порт Орду (на Черном море), вышел из строя двигатель в Босфоре - у причала Хайдарпаша", - сообщили в ведомстве.
Идущий под флагом РФ сухогруз удалось безопасно отбуксировать к причалу Ахыркапы.
Инцидент не сказался на движении других судов.
18 августа, 10:25
Приставы арестовали индийский сухогруз в рыбном порту Петербурга
18 августа, 10:25
 
