Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Польша готова на высокодефицитный бюджет ради роста военных расходов - 28.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250828/tusk-861392182.html
Польша готова на высокодефицитный бюджет ради роста военных расходов
Польша готова на высокодефицитный бюджет ради роста военных расходов - 28.08.2025, ПРАЙМ
Польша готова на высокодефицитный бюджет ради роста военных расходов
Правительство Польши готово на высокий дефицит бюджета, лишь бы наращивать военные расходы, заявил премьер-министр республики Дональд Туск, открывая заседание... | 28.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-28T16:03+0300
2025-08-28T16:03+0300
экономика
польша
москва
дональд туск
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859817925_0:166:3053:1883_1920x0_80_0_0_13507e07c4e983464902034d71e45afc.jpg
ВАРШАВА, 28 авг - ПРАЙМ. Правительство Польши готово на высокий дефицит бюджета, лишь бы наращивать военные расходы, заявил премьер-министр республики Дональд Туск, открывая заседание кабинета министров. "Мы хорошо знаем, и никто из нас этого не скрывает, что тратим много денег. Никого не будет интересовать то, что у нас высокий дефицит, если война (конфликт на Украине - ред.) будет продолжаться. Мы не защитим польскую границу низким дефицитом. Мы защитим польскую границу большой современной армией", - сказал Туск. Он напомнил, что в будущем году Польша планирует потратить на военные нужды 200 миллиардов злотых (около 55 миллиардов долларов). "Это гигантские деньги. Это одни из самых высоких трат на оборону в мире в процентах к ВВП", - признал премьер. На текущий год в Польше запланированы рекордные военные расходы на уровне 4,7% ВВП - около 50 миллиардов долларов. Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
https://1prime.ru/20250827/ukraina-861337372.html
польша
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859817925_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_a4b100485f61a21e48e66912c7964208.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
польша, москва, дональд туск, нато
Экономика, ПОЛЬША, МОСКВА, Дональд Туск, НАТО
16:03 28.08.2025
 
Польша готова на высокодефицитный бюджет ради роста военных расходов

Премьер Туск: Польша готова на высокодефицитный бюджет ради роста военных расходов

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПредседатель Европейского совета Дональд Туск на саммите ЕС в Брюсселе. 21 июня 2019
Председатель Европейского совета Дональд Туск на саммите ЕС в Брюсселе. 21 июня 2019 - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАРШАВА, 28 авг - ПРАЙМ. Правительство Польши готово на высокий дефицит бюджета, лишь бы наращивать военные расходы, заявил премьер-министр республики Дональд Туск, открывая заседание кабинета министров.
"Мы хорошо знаем, и никто из нас этого не скрывает, что тратим много денег. Никого не будет интересовать то, что у нас высокий дефицит, если война (конфликт на Украине - ред.) будет продолжаться. Мы не защитим польскую границу низким дефицитом. Мы защитим польскую границу большой современной армией", - сказал Туск.
Он напомнил, что в будущем году Польша планирует потратить на военные нужды 200 миллиардов злотых (около 55 миллиардов долларов).
"Это гигантские деньги. Это одни из самых высоких трат на оборону в мире в процентах к ВВП", - признал премьер.
На текущий год в Польше запланированы рекордные военные расходы на уровне 4,7% ВВП - около 50 миллиардов долларов.
Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Фото информационного щита на польско-украинской границе, опубликованное SHOT - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2025
На границе Польши и Украины возник скандал из-за нацистов
Вчера, 16:21
 
ЭкономикаПОЛЬШАМОСКВАДональд ТускНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала