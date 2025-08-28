https://1prime.ru/20250828/tusk-861392182.html
Польша готова на высокодефицитный бюджет ради роста военных расходов
2025-08-28T16:03+0300
экономика
польша
москва
дональд туск
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859817925_0:166:3053:1883_1920x0_80_0_0_13507e07c4e983464902034d71e45afc.jpg
ВАРШАВА, 28 авг - ПРАЙМ. Правительство Польши готово на высокий дефицит бюджета, лишь бы наращивать военные расходы, заявил премьер-министр республики Дональд Туск, открывая заседание кабинета министров. "Мы хорошо знаем, и никто из нас этого не скрывает, что тратим много денег. Никого не будет интересовать то, что у нас высокий дефицит, если война (конфликт на Украине - ред.) будет продолжаться. Мы не защитим польскую границу низким дефицитом. Мы защитим польскую границу большой современной армией", - сказал Туск. Он напомнил, что в будущем году Польша планирует потратить на военные нужды 200 миллиардов злотых (около 55 миллиардов долларов). "Это гигантские деньги. Это одни из самых высоких трат на оборону в мире в процентах к ВВП", - признал премьер. На текущий год в Польше запланированы рекордные военные расходы на уровне 4,7% ВВП - около 50 миллиардов долларов. Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
