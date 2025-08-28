https://1prime.ru/20250828/ugol-861374272.html

"Мечел" сократил добычу угля в первом полугодии

МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Группа "Мечел" в первом полугодии 2025 года сократила добычу угля на 28% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, до 3,656 миллиона тонн, выпуск стали увеличился на 2%, до 1,674 миллиона тонн, сообщила компания. Выплавка чугуна в январе-июне сократилась на 2%, до 1,461 миллиона тонн.

