"Мечел" сократил добычу угля в первом полугодии
"Мечел" сократил добычу угля в первом полугодии
2025-08-28T11:24+0300
2025-08-28T11:24+0300
2025-08-28T11:24+0300
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Группа "Мечел" в первом полугодии 2025 года сократила добычу угля на 28% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, до 3,656 миллиона тонн, выпуск стали увеличился на 2%, до 1,674 миллиона тонн, сообщила компания. Выплавка чугуна в январе-июне сократилась на 2%, до 1,461 миллиона тонн.
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Группа "Мечел" в первом полугодии 2025 года сократила добычу угля на 28% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, до 3,656 миллиона тонн, выпуск стали увеличился на 2%, до 1,674 миллиона тонн, сообщила компания.
Выплавка чугуна в январе-июне сократилась на 2%, до 1,461 миллиона тонн.
