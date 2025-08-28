"Мечел" сократил добычу угля в первом полугодии

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Группа "Мечел" в первом полугодии 2025 года сократила добычу угля на 28% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, до 3,656 миллиона тонн, выпуск стали увеличился на 2%, до 1,674 миллиона тонн, сообщила компания. Выплавка чугуна в январе-июне сократилась на 2%, до 1,461 миллиона тонн.
промышленность
Экономика, Промышленность
11:24 28.08.2025
 
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Группа "Мечел" в первом полугодии 2025 года сократила добычу угля на 28% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, до 3,656 миллиона тонн, выпуск стали увеличился на 2%, до 1,674 миллиона тонн, сообщила компания.
Выплавка чугуна в январе-июне сократилась на 2%, до 1,461 миллиона тонн.
Экономика Промышленность
 
 
