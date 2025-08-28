Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Мечел" отметил предпосылки для роста мировых цен на металлургический уголь - 28.08.2025
"Мечел" отметил предпосылки для роста мировых цен на металлургический уголь
"Мечел" отметил предпосылки для роста мировых цен на металлургический уголь
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. "Мечел" видит предпосылки для дальнейшего роста цен на металлургический уголь до конца года из-за спада предложения в мире, следует из слов генерального директора Игоря Хафизова. "Мы полагаем, что до конца года имеются предпосылки для дальнейшего роста средних цен на металлургический уголь – прежде всего в связи с сокращением глобального предложения. На внутреннем рынке угля динамика цен следует за общей конъюнктурой внешних рынков", - цитирует его слова пресс-служба. Он отметил, что на международных рынках металлургического угля наблюдается стабилизация и рост цен. В то же время что касается внутреннего рынка сортового проката, то цены на арматуру снижались из-за избытка предложения и слабого спроса в строительстве. Кроме того, на рынке плоского проката также проявляется тенденция к снижению цен, что вызвано спадом спроса в машиностроении и трубной промышленности, добавил глава "Мечела". Более того, по всему сортаменту металлопродукции до конца года ожидается снижение цен, связанное с сокращением инвестиционной активности в стране, уточнил Хафизов. Позитивными факторами для изменения ситуации на рынке могут выступить дальнейшее понижение ключевой ставки Центробанка, ослабление курса рубля относительно корзины мировых валют, восстановление ипотечного кредитования и реализация крупных инфраструктурных проектов, а также изменение внешнеполитической обстановки, заключил он. Первый замгендиректора Хафизов стал новым генеральным директором "Мечела" в конце июня - вместо Олега Коржова, возглавлявшего компанию более 10 лет. "Мечел" - глобальная горнодобывающая и металлургическая компания, в состав группы входят около 20 промышленных предприятий: производители угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. Основной бенефициар - председатель совета директоров Игорь Зюзин.
Экономика, Промышленность
11:34 28.08.2025
 
"Мечел" отметил предпосылки для роста мировых цен на металлургический уголь

"Мечел" видит предпосылки для роста цен на металлургический уголь до конца года

© РИА Новости . Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкДобыча угля
Добыча угля - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2025
© РИА Новости . Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. "Мечел" видит предпосылки для дальнейшего роста цен на металлургический уголь до конца года из-за спада предложения в мире, следует из слов генерального директора Игоря Хафизова.
"Мы полагаем, что до конца года имеются предпосылки для дальнейшего роста средних цен на металлургический уголь – прежде всего в связи с сокращением глобального предложения. На внутреннем рынке угля динамика цен следует за общей конъюнктурой внешних рынков", - цитирует его слова пресс-служба.
Он отметил, что на международных рынках металлургического угля наблюдается стабилизация и рост цен.
В то же время что касается внутреннего рынка сортового проката, то цены на арматуру снижались из-за избытка предложения и слабого спроса в строительстве. Кроме того, на рынке плоского проката также проявляется тенденция к снижению цен, что вызвано спадом спроса в машиностроении и трубной промышленности, добавил глава "Мечела".
Более того, по всему сортаменту металлопродукции до конца года ожидается снижение цен, связанное с сокращением инвестиционной активности в стране, уточнил Хафизов.
Позитивными факторами для изменения ситуации на рынке могут выступить дальнейшее понижение ключевой ставки Центробанка, ослабление курса рубля относительно корзины мировых валют, восстановление ипотечного кредитования и реализация крупных инфраструктурных проектов, а также изменение внешнеполитической обстановки, заключил он.
Первый замгендиректора Хафизов стал новым генеральным директором "Мечела" в конце июня - вместо Олега Коржова, возглавлявшего компанию более 10 лет.
"Мечел" - глобальная горнодобывающая и металлургическая компания, в состав группы входят около 20 промышленных предприятий: производители угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. Основной бенефициар - председатель совета директоров Игорь Зюзин.
