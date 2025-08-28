https://1prime.ru/20250828/ugol-861375280.html

"Мечел" отметил предпосылки для роста мировых цен на металлургический уголь

"Мечел" отметил предпосылки для роста мировых цен на металлургический уголь - 28.08.2025, ПРАЙМ

"Мечел" отметил предпосылки для роста мировых цен на металлургический уголь

"Мечел" видит предпосылки для дальнейшего роста цен на металлургический уголь до конца года из-за спада предложения в мире, следует из слов генерального... | 28.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-28T11:34+0300

2025-08-28T11:34+0300

2025-08-28T11:34+0300

экономика

промышленность

https://cdnn.1prime.ru/img/84150/61/841506119_0:123:3207:1926_1920x0_80_0_0_b5c6febe0b54a691461f6ee00dc25720.jpg

МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. "Мечел" видит предпосылки для дальнейшего роста цен на металлургический уголь до конца года из-за спада предложения в мире, следует из слов генерального директора Игоря Хафизова. "Мы полагаем, что до конца года имеются предпосылки для дальнейшего роста средних цен на металлургический уголь – прежде всего в связи с сокращением глобального предложения. На внутреннем рынке угля динамика цен следует за общей конъюнктурой внешних рынков", - цитирует его слова пресс-служба. Он отметил, что на международных рынках металлургического угля наблюдается стабилизация и рост цен. В то же время что касается внутреннего рынка сортового проката, то цены на арматуру снижались из-за избытка предложения и слабого спроса в строительстве. Кроме того, на рынке плоского проката также проявляется тенденция к снижению цен, что вызвано спадом спроса в машиностроении и трубной промышленности, добавил глава "Мечела". Более того, по всему сортаменту металлопродукции до конца года ожидается снижение цен, связанное с сокращением инвестиционной активности в стране, уточнил Хафизов. Позитивными факторами для изменения ситуации на рынке могут выступить дальнейшее понижение ключевой ставки Центробанка, ослабление курса рубля относительно корзины мировых валют, восстановление ипотечного кредитования и реализация крупных инфраструктурных проектов, а также изменение внешнеполитической обстановки, заключил он. Первый замгендиректора Хафизов стал новым генеральным директором "Мечела" в конце июня - вместо Олега Коржова, возглавлявшего компанию более 10 лет. "Мечел" - глобальная горнодобывающая и металлургическая компания, в состав группы входят около 20 промышленных предприятий: производители угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. Основной бенефициар - председатель совета директоров Игорь Зюзин.

https://1prime.ru/20250819/ugol-860903771.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

промышленность