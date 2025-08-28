https://1prime.ru/20250828/ugol-861376396.html

Доля экспорта угля в КНР из Хабаровского края снизилась за год

Доля экспорта угля в КНР из Хабаровского края снизилась за год - 28.08.2025, ПРАЙМ

Доля экспорта угля в КНР из Хабаровского края снизилась за год

Доля экспорта угля в Китай из терминала АО "Дальтрансуголь" (ДТУ) в Хабаровском крае снизилась на 20% за последний год из-за появления новых потребителей на... | 28.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-28T11:48+0300

2025-08-28T11:48+0300

2025-08-28T11:48+0300

экономика

бизнес

китай

хабаровский край

индия

порт ванино

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860048823_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_784385efafbecbf09d3e67f181d0ee8c.jpg

ВАНИНО, 28 авг - ПРАЙМ. Доля экспорта угля в Китай из терминала АО "Дальтрансуголь" (ДТУ) в Хабаровском крае снизилась на 20% за последний год из-за появления новых потребителей на рынке, сообщил исполнительный директор компании Владимир Долгополов. "У нас доля экспорта, наверное, порядка 90%, уходила на Китай, сейчас Китай - это порядка 70%. То есть появилась Индия, Малайзия, потихоньку возвращается Корея. Появляются другие покупатели, которые готовы платить больше... Самый крупный - Индия. Порядка 15-20% уходит на Индию. Далее - Малайзия, Вьетнам - не очень крупные страны", - сообщил Долгополов журналистам во время пресс-конференции на предприятии в четверг. По его словам, за последний год доля потребления Китаем снизилась, несмотря на то, что потребность в угле у КНР в целом остается большая. "Только в направлении Шанхая потребность 500 миллионов (тонн -ред.) в год, а Россия вся экспортирует меньше, чем на сегодня потребность Китая в нашем угле", - отметил руководитель предприятия. Долгополов сообщил, что покупать уголь из Хабаровского края хотят в Японии. Но из-за санкций уже четвертый год с их компаниями терминал не сотрудничает. "Они очень сильно хотят вернуться. И мы из Ванино отправляли уголь наш раньше даже в Европу. То есть большими партиями это было выгодно, качество угля, именно тот уголь, который мы продавали, он соответствовал их требованиям и отсюда уходили суда, в Испанию, например. Сейчас пока это все остановилось, но я знаю точно, потому что мы с многими покупателями общаемся, они все ждут, когда все-таки санкции немножко ослабнут и они смогут покупать. То есть все востребовано", - заключил Долгополов. Дальневосточные угли, в том числе хабаровские, - лидеры по поставкам в адрес ДТУ на экспорт, сообщили в компании. За семь месяцев 2025 года в адрес терминала пришло - 11 миллионов тонн угля, из них дальневосточных - 4,9 миллиона тонн, в их числе хабаровские - 2,5 миллиона тонн (51% от доли дальневосточных). Также в тройку лидеров по поставкам угля вошли: Кемеровская и Новосибирская области - 4,4 миллиона тонн и 1,2 миллиона тонн соответственно. На четвертом месте Хакасия - 649 тысяч тонн. АО "Дальтрансуголь" - специализированный морской терминал на незамерзающем побережье Татарского пролива Тихого океана. Расположен на конечной станции БАМа. Способен выполнять круглогодичную погрузку, в том числе на балкерные суда класса Capesize. Обладает собственным портовым флотом из четырёх буксиров ледового класса. Получает грузы с угольных бассейнов Сибири, Забайкалья, Якутии и Хабаровского края. Направления экспорта – страны Юго-Восточной и Южной Азии. Входит в группу компаний Портовый альянс.

https://1prime.ru/20250828/ugol-861375280.html

китай

хабаровский край

индия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, китай, хабаровский край, индия, порт ванино