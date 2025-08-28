https://1prime.ru/20250828/uitkoff-861396994.html

СМИ: Уиткофф нарушил протокол на встрече с Путиным

2025-08-28T17:16+0300

МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Специальный представитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф допустил нарушение протокола во время встречи с Владимиром Путиным в Москве, сообщает Reuters со ссылкой на осведомленный источник."Уиткофф, магнат в сфере недвижимости и не имеющий дипломатического опыта, нарушил стандартный протокол, придя на встречу без стенографиста из Госдепартамента, и, таким образом, остался без записей точных предложений Путина", — говорится в статье.Уиткофф 20 августа отметил, что в общей сложности он провел около 25 часов вместе с Путиным и несколькими высокопоставленными российскими чиновниками.С момента своего назначения на должность спецпредставителя он неоднократно посещал Россию в рамках усилий по мирному урегулированию на Украине. Его последний визит состоялся 6 августа, незадолго до саммита Путина и Трампа на Аляске.

общество , сша, москва, украина, стив уиткофф, владимир путин, reuters, дональд трамп