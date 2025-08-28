Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: Уиткофф нарушил протокол на встрече с Путиным - 28.08.2025
СМИ: Уиткофф нарушил протокол на встрече с Путиным
СМИ: Уиткофф нарушил протокол на встрече с Путиным - 28.08.2025, ПРАЙМ
СМИ: Уиткофф нарушил протокол на встрече с Путиным
Специальный представитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф допустил нарушение протокола во время встречи с Владимиром Путиным в Москве, сообщает... | 28.08.2025, ПРАЙМ
общество
сша
москва
украина
стив уиткофф
владимир путин
reuters
дональд трамп
МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Специальный представитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф допустил нарушение протокола во время встречи с Владимиром Путиным в Москве, сообщает Reuters со ссылкой на осведомленный источник."Уиткофф, магнат в сфере недвижимости и не имеющий дипломатического опыта, нарушил стандартный протокол, придя на встречу без стенографиста из Госдепартамента, и, таким образом, остался без записей точных предложений Путина", — говорится в статье.Уиткофф 20 августа отметил, что в общей сложности он провел около 25 часов вместе с Путиным и несколькими высокопоставленными российскими чиновниками.С момента своего назначения на должность спецпредставителя он неоднократно посещал Россию в рамках усилий по мирному урегулированию на Украине. Его последний визит состоялся 6 августа, незадолго до саммита Путина и Трампа на Аляске.
сша
москва
украина
общество , сша, москва, украина, стив уиткофф, владимир путин, reuters, дональд трамп
Общество , США, МОСКВА, УКРАИНА, Стив Уиткофф, Владимир Путин, Reuters, Дональд Трамп
17:16 28.08.2025
 
СМИ: Уиткофф нарушил протокол на встрече с Путиным

Reuters: Уиткофф нарушил протокол на переговорах с Путиным

Президент Владимир Путин встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом
Президент Владимир Путин встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2025
Президент Владимир Путин встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Архивное фото
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Специальный представитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф допустил нарушение протокола во время встречи с Владимиром Путиным в Москве, сообщает Reuters со ссылкой на осведомленный источник.
"Уиткофф, магнат в сфере недвижимости и не имеющий дипломатического опыта, нарушил стандартный протокол, придя на встречу без стенографиста из Госдепартамента, и, таким образом, остался без записей точных предложений Путина", — говорится в статье.
Уиткофф 20 августа отметил, что в общей сложности он провел около 25 часов вместе с Путиным и несколькими высокопоставленными российскими чиновниками.
С момента своего назначения на должность спецпредставителя он неоднократно посещал Россию в рамках усилий по мирному урегулированию на Украине. Его последний визит состоялся 6 августа, незадолго до саммита Путина и Трампа на Аляске.
Общество США МОСКВА УКРАИНА Стив Уиткофф Владимир Путин Reuters Дональд Трамп
 
 
Заголовок открываемого материала