В Раде увидели риски в открытии границ Украины для молодежи

2025-08-28T14:18+0300
2025-08-28T14:18+0300
2025-08-28T14:18+0300
МОСКВА, 28 авг – ПРАЙМ. Решение украинских властей открыть границы для военнообязанных в возрасте до 22 лет несет угрозу процессу мобилизации на Украине, считает депутат Верховной рады Роман Костенко. Накануне кабинет министров Украины разрешил выезд за границу для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет включительно. Текст соответствующего постановления был опубликован на сайте украинского правительства. "Я оцениваю это негативно, потому что мы должны понимать, мы сейчас создаем контракты "18-24" (служба молодежи в ВСУ по контракту – ред.), где одной из мотиваций является возможность после того, как ты год отслужил, выехать за границу… Улучшает ли это наше мобилизационное положение? Точно нет. Составляет ли угрозы мобилизационные? Точно да", - сказал Костенко в интервью украинскому радио RadioNV. Он считает принятое решение политическим. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Ранее выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения был запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность, предусматривающая до пяти лет лишения свободы.
