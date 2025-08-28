Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава ЕК сделала заявление после российских ночных ударов по Украине - 28.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250828/ukraina-861388009.html
Глава ЕК сделала заявление после российских ночных ударов по Украине
Глава ЕК сделала заявление после российских ночных ударов по Украине - 28.08.2025, ПРАЙМ
Глава ЕК сделала заявление после российских ночных ударов по Украине
Во время ночных ударов по военным объектам Украины якобы поврежден офис делегации Европейского союза в Киеве, об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула... | 28.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-28T14:50+0300
2025-08-28T14:50+0300
мировая экономика
общество
киев
украина
урсула фон дер ляйен
ек
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/12/850235182_0:0:2883:1623_1920x0_80_0_0_932f36c2aec70c2023b138c0eb36e766.jpg
МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Во время ночных ударов по военным объектам Украины якобы поврежден офис делегации Европейского союза в Киеве, об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своей публикации в соцсети X.&quot;Ударили по нашему офису делегации ЕС в Киеве. Наши сотрудники в безопасности&quot;, — написала она.В четверг Министерство обороны заявило, что российские силы осуществили массированные удары по украинским авиабазам и предприятиям оборонной промышленности. Сообщается, что цели атаки были достигнуты, и все запланированные для поражения объекты противника были уничтожены.Минобороны неоднократно подчеркивало, что российские войска не атакуют гражданские объекты, сосредотачиваясь исключительно на военной инфраструктуре, местах сосредоточения войск и командных центрах.
https://1prime.ru/20250828/smi-861387841.html
киев
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/12/850235182_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_062fd71b9096c898a55dc8bba0fd8afa.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, общество , киев, украина, урсула фон дер ляйен, ек, ес
Мировая экономика, Общество , Киев, УКРАИНА, Урсула фон дер Ляйен, ЕК, ЕС
14:50 28.08.2025
 
Глава ЕК сделала заявление после российских ночных ударов по Украине

Фон дер Ляйен сообщила о якобы ударе по миссии ЕС в Киеве

© Павел Бедняков | Перейти в медиабанкпредседатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
© Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Во время ночных ударов по военным объектам Украины якобы поврежден офис делегации Европейского союза в Киеве, об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своей публикации в соцсети X.

"Ударили по нашему офису делегации ЕС в Киеве. Наши сотрудники в безопасности", — написала она.

В четверг Министерство обороны заявило, что российские силы осуществили массированные удары по украинским авиабазам и предприятиям оборонной промышленности. Сообщается, что цели атаки были достигнуты, и все запланированные для поражения объекты противника были уничтожены.
Минобороны неоднократно подчеркивало, что российские войска не атакуют гражданские объекты, сосредотачиваясь исключительно на военной инфраструктуре, местах сосредоточения войск и командных центрах.
Флаг США на здании посольства - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2025
США могут обеспечить ресурсами западных военных, пишет FT
14:47
 
Мировая экономикаОбществоКиевУКРАИНАУрсула фон дер ЛяйенЕКЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала