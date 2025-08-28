https://1prime.ru/20250828/ukraina-861388009.html

Глава ЕК сделала заявление после российских ночных ударов по Украине

МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Во время ночных ударов по военным объектам Украины якобы поврежден офис делегации Европейского союза в Киеве, об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своей публикации в соцсети X."Ударили по нашему офису делегации ЕС в Киеве. Наши сотрудники в безопасности", — написала она.В четверг Министерство обороны заявило, что российские силы осуществили массированные удары по украинским авиабазам и предприятиям оборонной промышленности. Сообщается, что цели атаки были достигнуты, и все запланированные для поражения объекты противника были уничтожены.Минобороны неоднократно подчеркивало, что российские войска не атакуют гражданские объекты, сосредотачиваясь исключительно на военной инфраструктуре, местах сосредоточения войск и командных центрах.

