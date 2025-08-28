https://1prime.ru/20250828/ukraina-861388009.html
Глава ЕК сделала заявление после российских ночных ударов по Украине
Глава ЕК сделала заявление после российских ночных ударов по Украине - 28.08.2025, ПРАЙМ
Глава ЕК сделала заявление после российских ночных ударов по Украине
Во время ночных ударов по военным объектам Украины якобы поврежден офис делегации Европейского союза в Киеве, об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула... | 28.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-28T14:50+0300
2025-08-28T14:50+0300
2025-08-28T14:50+0300
мировая экономика
общество
киев
украина
урсула фон дер ляйен
ек
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/12/850235182_0:0:2883:1623_1920x0_80_0_0_932f36c2aec70c2023b138c0eb36e766.jpg
МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Во время ночных ударов по военным объектам Украины якобы поврежден офис делегации Европейского союза в Киеве, об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своей публикации в соцсети X."Ударили по нашему офису делегации ЕС в Киеве. Наши сотрудники в безопасности", — написала она.В четверг Министерство обороны заявило, что российские силы осуществили массированные удары по украинским авиабазам и предприятиям оборонной промышленности. Сообщается, что цели атаки были достигнуты, и все запланированные для поражения объекты противника были уничтожены.Минобороны неоднократно подчеркивало, что российские войска не атакуют гражданские объекты, сосредотачиваясь исключительно на военной инфраструктуре, местах сосредоточения войск и командных центрах.
https://1prime.ru/20250828/smi-861387841.html
киев
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/12/850235182_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_062fd71b9096c898a55dc8bba0fd8afa.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, общество , киев, украина, урсула фон дер ляйен, ек, ес
Мировая экономика, Общество , Киев, УКРАИНА, Урсула фон дер Ляйен, ЕК, ЕС
Глава ЕК сделала заявление после российских ночных ударов по Украине
Фон дер Ляйен сообщила о якобы ударе по миссии ЕС в Киеве