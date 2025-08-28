Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фьючерсы Уолл-стрит в основном снижаются в четверг - 28.08.2025
Фьючерсы Уолл-стрит в основном снижаются в четверг
Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в четверг преимущественно уменьшаются перед публикацией статистики по ВВП США во втором квартале, техсектор... | 28.08.2025
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в четверг преимущественно уменьшаются перед публикацией статистики по ВВП США во втором квартале, техсектор сдерживает отчетность разработчика графических процессоров Nvidia, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 13.53 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,09% - до 45 684 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - снижался на 0,1%, до 23 604,25 пункта, на индекс широкого рынка S&amp;P 500 – уменьшался на 0,04%, до 6 493,5 пункта. Позднее в ходе торгов станет известна вторая оценка из трех по ВВП США во втором квартале. Первая оценка, опубликованная в конце июля, показала рост экономики страны на 3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Одновременно с этим в четверг будет опубликована и статистика по числу первичных заявок на пособие по безработице в США. Аналитики полагают, что их число за неделю по 23 августа сократилось на 5 тысяч - до 230 тысяч заявок. В то же время акции Nvidia, крупнейшей по капитализации компании, на предторгах дешевеют на 1,8%. Показатели выручки и скорректированной разводненной прибыли на акцию во втором квартале 2025-2026 фингода оказались лучше ожиданий. При этом выручка подразделения дата-центров (на него приходится около 88% всей выручки компании) выросла в 1,56 раза в годовом выражении - до 41,096 миллиарда долларов, тогда как прогноз составлял 41,3 миллиарда.
рынок, торги, уолл-стрит, сша
Экономика, Рынок, Торги, Уолл-стрит, США
13:58 28.08.2025
 
Фьючерсы Уолл-стрит в основном снижаются в четверг

Фьючерсы Уолл-стрит в основном снижаются перед выходом статистики по ВВП США

Информационный указатель на Уолл-стрит в Нью-Йорке
Информационный указатель на Уолл-стрит в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2025
© Фото : Public Domain/Billie Grace Ward
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в четверг преимущественно уменьшаются перед публикацией статистики по ВВП США во втором квартале, техсектор сдерживает отчетность разработчика графических процессоров Nvidia, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.53 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,09% - до 45 684 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - снижался на 0,1%, до 23 604,25 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 – уменьшался на 0,04%, до 6 493,5 пункта.
Позднее в ходе торгов станет известна вторая оценка из трех по ВВП США во втором квартале. Первая оценка, опубликованная в конце июля, показала рост экономики страны на 3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами).
Одновременно с этим в четверг будет опубликована и статистика по числу первичных заявок на пособие по безработице в США. Аналитики полагают, что их число за неделю по 23 августа сократилось на 5 тысяч - до 230 тысяч заявок.
В то же время акции Nvidia, крупнейшей по капитализации компании, на предторгах дешевеют на 1,8%. Показатели выручки и скорректированной разводненной прибыли на акцию во втором квартале 2025-2026 фингода оказались лучше ожиданий.
При этом выручка подразделения дата-центров (на него приходится около 88% всей выручки компании) выросла в 1,56 раза в годовом выражении - до 41,096 миллиарда долларов, тогда как прогноз составлял 41,3 миллиарда.
Экономика Рынок Торги Уолл-стрит США
 
 
