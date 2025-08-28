https://1prime.ru/20250828/val-861362398.html
В Волгоградской области возобновили движение поездов через Петров Вал
ВОЛГОГРАД, 28 авг - ПРАЙМ. Движение поездов через станцию Петров Вал в Волгоградской области, приостановленное из-за возгорания после падения обломков БПЛА, возобновлено, сообщает Приволжская железная дорога (ПривЖД) в своем Telegram-канале.
Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал, что техническое строение локомотивного депо загорелось из-за обломков БПЛА в Петровом Вале. По данным ПривЖД, движение поездов на станции было приостановлено.
"Движение поездов через станцию Петров Вал возобновлено. Все поезда следуют по своим маршрутам", - говорится в сообщении ПривЖД.
По данным компании, в данный момент в пути задерживаются четыре пассажирских поезда: Волгоград - Нижневартовск, Имеретинский Курорт - Саратов, Новокузнецк - Анапа, Уфа - Имеретинский Курорт. Задержка составляет менее одного часа.
