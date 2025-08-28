Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Волгоградской области возобновили движение поездов через Петров Вал - 28.08.2025
В Волгоградской области возобновили движение поездов через Петров Вал
В Волгоградской области возобновили движение поездов через Петров Вал - 28.08.2025, ПРАЙМ
В Волгоградской области возобновили движение поездов через Петров Вал
Движение поездов через станцию Петров Вал в Волгоградской области, приостановленное из-за возгорания после падения обломков БПЛА, возобновлено, сообщает... | 28.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-28T07:52+0300
2025-08-28T07:52+0300
бизнес
волгоградская область
волгоград
нижневартовск
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861362398.jpg?1756356722
ВОЛГОГРАД, 28 авг - ПРАЙМ. Движение поездов через станцию Петров Вал в Волгоградской области, приостановленное из-за возгорания после падения обломков БПЛА, возобновлено, сообщает Приволжская железная дорога (ПривЖД) в своем Telegram-канале. Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал, что техническое строение локомотивного депо загорелось из-за обломков БПЛА в Петровом Вале. По данным ПривЖД, движение поездов на станции было приостановлено. "Движение поездов через станцию Петров Вал возобновлено. Все поезда следуют по своим маршрутам", - говорится в сообщении ПривЖД. По данным компании, в данный момент в пути задерживаются четыре пассажирских поезда: Волгоград - Нижневартовск, Имеретинский Курорт - Саратов, Новокузнецк - Анапа, Уфа - Имеретинский Курорт. Задержка составляет менее одного часа.
волгоградская область
волгоград
нижневартовск
бизнес, волгоградская область, волгоград, нижневартовск
Бизнес, Волгоградская область, ВОЛГОГРАД, Нижневартовск
07:52 28.08.2025
 
В Волгоградской области возобновили движение поездов через Петров Вал

Движение поездов через станцию Петров Вал в Волгоградской области возобновили

ВОЛГОГРАД, 28 авг - ПРАЙМ. Движение поездов через станцию Петров Вал в Волгоградской области, приостановленное из-за возгорания после падения обломков БПЛА, возобновлено, сообщает Приволжская железная дорога (ПривЖД) в своем Telegram-канале.
Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал, что техническое строение локомотивного депо загорелось из-за обломков БПЛА в Петровом Вале. По данным ПривЖД, движение поездов на станции было приостановлено.
"Движение поездов через станцию Петров Вал возобновлено. Все поезда следуют по своим маршрутам", - говорится в сообщении ПривЖД.
По данным компании, в данный момент в пути задерживаются четыре пассажирских поезда: Волгоград - Нижневартовск, Имеретинский Курорт - Саратов, Новокузнецк - Анапа, Уфа - Имеретинский Курорт. Задержка составляет менее одного часа.
 
БизнесВолгоградская областьВОЛГОГРАДНижневартовск
 
 
