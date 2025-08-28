https://1prime.ru/20250828/valyuta-861398447.html
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 29 августа
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 3,73 копейки - до 11,2382 рубля, доллара - снизился на 15,03 копейки, до 80,2918 рубля, евро - вырос на 14,63 копейки, до 93,4891 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
Официальный курс юаня на пятницу - 11,24 руб, доллара - 80,29 руб, евро - 93,49 руб
