Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 29 августа

2025-08-28T17:39+0300

2025-08-28T17:39+0300

2025-08-28T17:40+0300

экономика

банк россии

юань

евро

доллар

рынок

финансы

МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 3,73 копейки - до 11,2382 рубля, доллара - снизился на 15,03 копейки, до 80,2918 рубля, евро - вырос на 14,63 копейки, до 93,4891 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.

2025

банк россии, юань, евро, доллар, рынок, финансы