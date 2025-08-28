Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Раскрыто, почему банки повышают ставки по вкладам против тренда - 28.08.2025
Раскрыто, почему банки повышают ставки по вкладам против тренда
Раскрыто, почему банки повышают ставки по вкладам против тренда - 28.08.2025, ПРАЙМ
Раскрыто, почему банки повышают ставки по вкладам против тренда
Несмотря на снижение доходности по депозитам вслед за ключевой ставкой, на рынке периодически появляются вклады с повышенными процентами. С чем это связано и... | 28.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-28T02:02+0300
2025-08-28T02:02+0300
ставки по вкладам
банки
финансы
банки.ру
https://cdnn.1prime.ru/img/83249/15/832491538_0:283:3116:2036_1920x0_80_0_0_c8af6eb911ba3ac9e31bc2b4c5b4e739.jpg
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Несмотря на снижение доходности по депозитам вслед за ключевой ставкой, на рынке периодически появляются вклады с повышенными процентами. С чем это связано и есть ли смысл искать такие предложения, рассказала агентству "Прайм" аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Гаянэ Замалеева."Это не общий тренд, а скорее задача отдельных банков привлечь дополнительную ликвидность. Как правило, такие предложения носят временный характер и связаны с маркетинговыми кампаниями или конкурентной борьбой за клиентов", - пояснила она.Для вкладчиков эти предложения могут быть выгодны, однако важно учитывать условия. Часто акционные вклады предполагают ограниченный срок размещения, требования к сумме или невозможность пополнения. Иногда повышенная ставка действует только в первые месяцы, а затем снижается до базового уровня."Поэтому необходимо внимательно изучать правила, чтобы избежать разочарований", - советует Замалеева.В целом участие в таких акциях имеет смысл для тех, кто готов зафиксировать деньги на короткий период и понимает все ограничения. Для долгосрочных накоплений лучше ориентироваться на стабильные ставки крупных банков, а также рассмотреть предложения финансовых маркетплейсов — они часто добавляют к стандартной ставке банка собственный бонус.
ставки по вкладам, банки, финансы, банки.ру
ставки по вкладам, Банки, Финансы, Банки.ру
02:02 28.08.2025
 
Раскрыто, почему банки повышают ставки по вкладам против тренда

Аналитик Замалеева назвала причину "парадоксального" повышения ставок по вкладам

МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Несмотря на снижение доходности по депозитам вслед за ключевой ставкой, на рынке периодически появляются вклады с повышенными процентами. С чем это связано и есть ли смысл искать такие предложения, рассказала агентству “Прайм” аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Гаянэ Замалеева.
“Это не общий тренд, а скорее задача отдельных банков привлечь дополнительную ликвидность. Как правило, такие предложения носят временный характер и связаны с маркетинговыми кампаниями или конкурентной борьбой за клиентов”, - пояснила она.
Для вкладчиков эти предложения могут быть выгодны, однако важно учитывать условия. Часто акционные вклады предполагают ограниченный срок размещения, требования к сумме или невозможность пополнения. Иногда повышенная ставка действует только в первые месяцы, а затем снижается до базового уровня.
“Поэтому необходимо внимательно изучать правила, чтобы избежать разочарований”, - советует Замалеева.
В целом участие в таких акциях имеет смысл для тех, кто готов зафиксировать деньги на короткий период и понимает все ограничения. Для долгосрочных накоплений лучше ориентироваться на стабильные ставки крупных банков, а также рассмотреть предложения финансовых маркетплейсов — они часто добавляют к стандартной ставке банка собственный бонус.
 
