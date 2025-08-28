https://1prime.ru/20250828/vklady-861272188.html

Раскрыто, почему банки повышают ставки по вкладам против тренда

Раскрыто, почему банки повышают ставки по вкладам против тренда

2025-08-28

2025-08-28T02:02+0300

2025-08-28T02:02+0300

МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Несмотря на снижение доходности по депозитам вслед за ключевой ставкой, на рынке периодически появляются вклады с повышенными процентами. С чем это связано и есть ли смысл искать такие предложения, рассказала агентству “Прайм” аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Гаянэ Замалеева.“Это не общий тренд, а скорее задача отдельных банков привлечь дополнительную ликвидность. Как правило, такие предложения носят временный характер и связаны с маркетинговыми кампаниями или конкурентной борьбой за клиентов”, - пояснила она.Для вкладчиков эти предложения могут быть выгодны, однако важно учитывать условия. Часто акционные вклады предполагают ограниченный срок размещения, требования к сумме или невозможность пополнения. Иногда повышенная ставка действует только в первые месяцы, а затем снижается до базового уровня.“Поэтому необходимо внимательно изучать правила, чтобы избежать разочарований”, - советует Замалеева.В целом участие в таких акциях имеет смысл для тех, кто готов зафиксировать деньги на короткий период и понимает все ограничения. Для долгосрочных накоплений лучше ориентироваться на стабильные ставки крупных банков, а также рассмотреть предложения финансовых маркетплейсов — они часто добавляют к стандартной ставке банка собственный бонус.

