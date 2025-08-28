https://1prime.ru/20250828/vvp-861362721.html

Аналитики ждут роста ВВП США во втором квартале

Аналитики ждут роста ВВП США во втором квартале

МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. ВВП США во втором квартале, согласно второй, промежуточной оценке, вырос на 3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), предполагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. Соответствующий релиз бюро экономического анализа министерства торговли США выйдет в четверг, 28 августа, в 15.30 мск. В то же время министерство труда страны опубликует данные по числу первичных заявок на пособие по безработице в стране. Аналитики полагают, что их число за неделю, завершившуюся 23 августа, сократилось на 5 тысяч - до 230 тысяч заявок.

