https://1prime.ru/20250828/vyshinskiy-861382824.html

Кирилла Вышинского похоронили в Москве

Кирилла Вышинского похоронили в Москве - 28.08.2025, ПРАЙМ

Кирилла Вышинского похоронили в Москве

Журналиста, исполнительного директора международной медиагруппы "Россия сегодня", члена СПЧ Кирилла Вышинского похоронили на Троекуровском кладбище в четверг в... | 28.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-28T13:26+0300

2025-08-28T13:26+0300

2025-08-28T13:26+0300

общество

россия

украина

мария захарова

владимир путин

маргарита симоньян

мид рф

rt

сбу

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861128791_0:0:3191:1794_1920x0_80_0_0_494b972336f38c1d920164ee1cd08bca.jpg

МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Журналиста, исполнительного директора международной медиагруппы "Россия сегодня", члена СПЧ Кирилла Вышинского похоронили на Троекуровском кладбище в четверг в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Вышинский скончался после тяжёлой и продолжительной болезни на 59-м году жизни 23 августа в Москве. Церемония прощания прошла в четверг в Большом зале Троекуровского кладбища. Проститься с Вышинским пришли десятки коллег - сотрудников столичных и федеральных СМИ, а также друзья и родные. Среди них - генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев и члены СПЧ, посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, директор дирекции мультимедийного издания Украина.ру Искандер Хисамов. Президент РФ Владимир Путин направил коллективу медиагруппы "Россия сегодня" телеграмму с соболезнованиями, на церемонии прощания ее зачитал первый замруководителя администрации президента Алексей Громов. В прощальном зале стояли венки от коллег, друзей, генерального директора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, от медиагруппы "Россия сегодня", уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, от Союза журналистов России, от Общественного совета при Россотрудничесве, а также от сотрудников ряда средств массовой информации. В мае 2018 года, будучи руководителем агентства "РИА Новости - Украина", Вышинский был по надуманному предлогу задержан СБУ, а затем арестован. Провел в тюрьме на Украине 15 месяцев. После освобождения в рамках обмена в сентябре 2019 года вернулся к работе, был автором множества публикаций на сайте РИА Новости, возглавлял как главный редактор Радио Sputnik на русском языке, стал членом Совета по правам человека при президенте России, вел передачи на ВГТРК. Автор книги "Жил напротив тюрьмы… 470 дней в застенках Киева". -0-

https://1prime.ru/20250828/putin-861377374.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, украина, мария захарова, владимир путин, маргарита симоньян, мид рф, rt, сбу