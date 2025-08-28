https://1prime.ru/20250828/yuan-861370613.html
Юань открыл торги 28 августа ростом
Юань открыл торги 28 августа ростом - 28.08.2025, ПРАЙМ
Юань открыл торги 28 августа ростом
Рубль в начале торгов четверга слабеет к юаню: курс китайской валюты повышается до 11,24 рубля, следует из данных Московской биржи. | 28.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-28T10:07+0300
2025-08-28T10:07+0300
2025-08-28T10:12+0300
экономика
юань
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624786_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_125f93864bb99869e8e341bff4491a6c.jpg
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Рубль в начале торгов четверга слабеет к юаню: курс китайской валюты повышается до 11,24 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.07 мск рос на 1 копейку по отношению к уровню предыдущего закрытия, до 11,24 рубля.
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624786_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_98ca6ed06075f7335114a0828abd72ec.jpg
