Юань снижается к рублю на Мосбирже во второй половине торгов четверга

МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Курс рубля к юаню на Московской бирже незначительно растет во второй половине торгов четверга, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 16.33 мск снижался на 2 копейки, до 11,21 рубля. Стоимость нефти в то же время уменьшалась на 0,34%, до 67,21 доллара за баррель сорта Brent. ЗАТИШЬЕ Юань на Мосбирже в четверг не демонстрирует яркой динамики, снижаясь на 0,2%. При этом курс китайской валюты находится в узком диапазоне - 11,2-11,25 рубля. "Рубль после стартовой просадки восстановился к юаню, но вскоре стал медленно сдавать позиции. Затем российская валюта перешла к укреплению, которое ускорилось во второй половине торгов. Была обновлена дневная вершина, рубль находится в небольшом плюсе", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". При этом действие фактора налогового периода уже должно сойти на нет, так как сегодня пик фискальных платежей экспортеров, для этого они заранее продают иностранную валюту, и данное дополнительное ее предложение уже ушло с рынка, отметил он. "На площадке ничего не происходит: налоговый период почти завершен и всплесков активности с этой стороны уже не будет. Нефтяная конъюнктура не влияет на котировки рубля из-за санкционной составляющей. Геополитических фактов по-прежнему нет, поэтому в таких условиях рубль может "потянуть" к снижению", - добавил Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал". ПРОГНОЗЫ Силаев ожидает завершения торгов для юаня около 11,23 рубля. "Ближайшая цель восстановления пары юань рубль находится в районе уровня 11,5 рубля, немного выше которого в конце июля был установлен четырехмесячный максимум", - считает Бабин.

