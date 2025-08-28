Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Юань снижается к рублю на Мосбирже во второй половине торгов четверга - 28.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250828/yuan-861394572.html
Юань снижается к рублю на Мосбирже во второй половине торгов четверга
Юань снижается к рублю на Мосбирже во второй половине торгов четверга - 28.08.2025, ПРАЙМ
Юань снижается к рублю на Мосбирже во второй половине торгов четверга
Курс рубля к юаню на Московской бирже незначительно растет во второй половине торгов четверга, следует из данных Московской биржи. | 28.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-28T16:39+0300
2025-08-28T16:39+0300
экономика
рынок
дмитрий бабин
"бкс мир инвестиций"
ук альфа-капитал
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624480_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c71d1c7bddefcd96db4df36b2aa66a97.jpg
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Курс рубля к юаню на Московской бирже незначительно растет во второй половине торгов четверга, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 16.33 мск снижался на 2 копейки, до 11,21 рубля. Стоимость нефти в то же время уменьшалась на 0,34%, до 67,21 доллара за баррель сорта Brent. ЗАТИШЬЕ Юань на Мосбирже в четверг не демонстрирует яркой динамики, снижаясь на 0,2%. При этом курс китайской валюты находится в узком диапазоне - 11,2-11,25 рубля. "Рубль после стартовой просадки восстановился к юаню, но вскоре стал медленно сдавать позиции. Затем российская валюта перешла к укреплению, которое ускорилось во второй половине торгов. Была обновлена дневная вершина, рубль находится в небольшом плюсе", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". При этом действие фактора налогового периода уже должно сойти на нет, так как сегодня пик фискальных платежей экспортеров, для этого они заранее продают иностранную валюту, и данное дополнительное ее предложение уже ушло с рынка, отметил он. "На площадке ничего не происходит: налоговый период почти завершен и всплесков активности с этой стороны уже не будет. Нефтяная конъюнктура не влияет на котировки рубля из-за санкционной составляющей. Геополитических фактов по-прежнему нет, поэтому в таких условиях рубль может "потянуть" к снижению", - добавил Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал". ПРОГНОЗЫ Силаев ожидает завершения торгов для юаня около 11,23 рубля. "Ближайшая цель восстановления пары юань рубль находится в районе уровня 11,5 рубля, немного выше которого в конце июля был установлен четырехмесячный максимум", - считает Бабин.
https://1prime.ru/20250828/rubl-861376582.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624480_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_049338562c858566b7d973d9beb400e6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, дмитрий бабин, "бкс мир инвестиций", ук альфа-капитал
Экономика, Рынок, Дмитрий Бабин, "БКС Мир инвестиций", УК Альфа-Капитал
16:39 28.08.2025
 
Юань снижается к рублю на Мосбирже во второй половине торгов четверга

Курс рубля к юаню незначительно растет во второй половине торгов четверга

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЮань
Юань - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Курс рубля к юаню на Московской бирже незначительно растет во второй половине торгов четверга, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 16.33 мск снижался на 2 копейки, до 11,21 рубля.
Стоимость нефти в то же время уменьшалась на 0,34%, до 67,21 доллара за баррель сорта Brent.
ЗАТИШЬЕ
Юань на Мосбирже в четверг не демонстрирует яркой динамики, снижаясь на 0,2%. При этом курс китайской валюты находится в узком диапазоне - 11,2-11,25 рубля.
"Рубль после стартовой просадки восстановился к юаню, но вскоре стал медленно сдавать позиции. Затем российская валюта перешла к укреплению, которое ускорилось во второй половине торгов. Была обновлена дневная вершина, рубль находится в небольшом плюсе", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".
При этом действие фактора налогового периода уже должно сойти на нет, так как сегодня пик фискальных платежей экспортеров, для этого они заранее продают иностранную валюту, и данное дополнительное ее предложение уже ушло с рынка, отметил он.
"На площадке ничего не происходит: налоговый период почти завершен и всплесков активности с этой стороны уже не будет. Нефтяная конъюнктура не влияет на котировки рубля из-за санкционной составляющей. Геополитических фактов по-прежнему нет, поэтому в таких условиях рубль может "потянуть" к снижению", - добавил Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал".
ПРОГНОЗЫ
Силаев ожидает завершения торгов для юаня около 11,23 рубля.
"Ближайшая цель восстановления пары юань рубль находится в районе уровня 11,5 рубля, немного выше которого в конце июля был установлен четырехмесячный максимум", - считает Бабин.
Рублевые купюры разного достоинства - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2025
Курс юаня демонстрирует околонулевую динамику в первые часы торгов
11:49
 
ЭкономикаРынокДмитрий Бабин"БКС Мир инвестиций"УК Альфа-Капитал
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала