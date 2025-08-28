Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
19:19 28.08.2025
 
Журналист раскрыл, куда Зеленский прячет западные деньги

Журналист Боуз: Зеленский использует теневые компании для вывода денег из страны

© Фото : Public Domain/President Of UkraineВладимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Окружение Владимира Зеленского использует теневые компании для вывода денежных средств с Украины, заявил журналист Чей Боуз в соцсети Х.
Зеленского и его элиты есть целая история "офшорного" вывода своих богатств, что было раскрыто в панамских документах", — написал он.
Журналист также отметил, что практика использования теневых структур для перемещения средств широко распространена на Украине.
Верховная рада 22 июля одобрила предложенный партией "Слуга народа" законопроект, который устраняет независимость двух антикоррупционных органов — НАБУ и САП. Зеленский подписал закон, но после протестных акций по всей Украине он согласовал другую законодательную инициативу, предполагающую якобы усиление независимости этих органов.
Экс-депутат Верховной рады и член движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров заявил РИА Новости, что Зеленский под политическим давлением со стороны США изменил свое решение. По его мнению, протесты были организованы западными неправительственными организациями, а нападение на правительство Зеленского велось из Вашингтона, который управляет происходящим. Килинкаров добавил, что НАБУ и САП в течение десяти лет собирали материалы на представителей киевской власти, и теперь, после команды "фас" от США, все эти материалы были затребованы.
В Киеве объяснили причины нового отказа Зеленского президенту США
Вчера, 03:07
 
Заголовок открываемого материала