Золото дорожает перед публикацией статистики по экономике США - 28.08.2025, ПРАЙМ
Золото дорожает перед публикацией статистики по экономике США
2025-08-28T09:06+0300
2025-08-28T09:06+0300
экономика
рынок
торги
сша
comex
https://cdnn.1prime.ru/img/76301/40/763014009_0:413:6000:3788_1920x0_80_0_0_37d8f7884f8f64e53ef1bf555183eac7.jpg
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Стоимость золота в четверг утром растет перед выходом статистики по экономике США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.53 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 11,72 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,34%, до 3 444,72 доллара за тройскую унцию, сентябрьского фьючерса на серебро - на 0,39%, до 38,845 доллара за унцию. Внимание трейдеров обращено к важной статистике из США, которая будет опубликована позднее в четверг. Так, станет известна вторая из трех оценок по ВВП США во втором квартале. Первая оценка, опубликованная в конце июля, показала рост экономики страны на 3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Статистика по экономике Штатов может отразиться на стоимости доллара, к которой чувствительно золото. Несколько поддерживает стоимость золота и ослабление американской валюты. Так, курс доллара к иене уменьшается в четверг на 0,2%, удешевление доллара делает драгоценный металл более доступным для покупки в другой валюте.
рынок, торги, сша, comex
Экономика, Рынок, Торги, США, Comex
09:06 28.08.2025
 
Золото дорожает перед публикацией статистики по экономике США

Стоимость золота в четверг растет перед выходом статистики по экономике США

МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Стоимость золота в четверг утром растет перед выходом статистики по экономике США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.53 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 11,72 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,34%, до 3 444,72 доллара за тройскую унцию, сентябрьского фьючерса на серебро - на 0,39%, до 38,845 доллара за унцию.
Внимание трейдеров обращено к важной статистике из США, которая будет опубликована позднее в четверг. Так, станет известна вторая из трех оценок по ВВП США во втором квартале. Первая оценка, опубликованная в конце июля, показала рост экономики страны на 3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами).
Статистика по экономике Штатов может отразиться на стоимости доллара, к которой чувствительно золото.
Несколько поддерживает стоимость золота и ослабление американской валюты. Так, курс доллара к иене уменьшается в четверг на 0,2%, удешевление доллара делает драгоценный металл более доступным для покупки в другой валюте.
Доллар дешевеет к иене перед выходом статистики из США
