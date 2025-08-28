https://1prime.ru/20250828/zoloto-861367607.html

Золото дорожает перед публикацией статистики по экономике США

2025-08-28T09:06+0300

экономика

рынок

торги

сша

comex

МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Стоимость золота в четверг утром растет перед выходом статистики по экономике США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.53 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 11,72 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,34%, до 3 444,72 доллара за тройскую унцию, сентябрьского фьючерса на серебро - на 0,39%, до 38,845 доллара за унцию. Внимание трейдеров обращено к важной статистике из США, которая будет опубликована позднее в четверг. Так, станет известна вторая из трех оценок по ВВП США во втором квартале. Первая оценка, опубликованная в конце июля, показала рост экономики страны на 3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Статистика по экономике Штатов может отразиться на стоимости доллара, к которой чувствительно золото. Несколько поддерживает стоимость золота и ослабление американской валюты. Так, курс доллара к иене уменьшается в четверг на 0,2%, удешевление доллара делает драгоценный металл более доступным для покупки в другой валюте.

сша

рынок, торги, сша, comex