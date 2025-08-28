https://1prime.ru/20250828/zoloto-861398669.html

Золото дорожает в четверг вечером

МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Стоимость золота в четверг вечером растет после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.35 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 20 долларов относительно предыдущего закрытия, или на 0,58%, до 3 468,2 доллара за тройскую унцию, сентябрьского фьючерса на серебро - на 1,04%, до 39,115 доллара за унцию. Квартальный ВВП США, согласно второй, промежуточной оценке, вырос на 3,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Предварительные данные показывали увеличение американской экономики лишь на 3%. Кроме того, число первичных заявок на пособие по безработице в США за предыдущую неделю снизилось на 5 тысяч - до 229 тысяч, показатель прогнозировался на уровне в 230 тысяч. В пятницы будут опубликованы данные о доходах и расходах американского населения, которые, как ожидается, в июле выросли на 0,4% и 0,5% соответственно. Аналитики полагают, что увеличение расходов больше прогнозов окажет давление на котировки золота. "Рост больше ожиданий, вероятно, укрепит доллар и повысит доходность казначейских облигаций, что окажет давление на цены на золото", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика Activ Trades Рикардо Эванджелисты (Ricardo Evangelista).

