Скорректированная чистая прибыль "Аэрофлота" по МСФО снизилась в 6 раз
2025-08-29T13:48+0300
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Скорректированная чистая прибыль группы "Аэрофлот" по МСФО в первом полугодии 2025 года составила 4,3 миллиарда рублей против 27 миллиардов рублей годом ранее, она учитывает неденежный доход от страхового урегулирования с иностранными арендодателями по 17 самолетам на 42,9 миллиарда рублей, сообщила группа. "Скорректированная чистая прибыль Группы "Аэрофлот" без учета указанных эффектов за первое полугодие 2025 года составила 4 301 млн руб. по сравнению со скорректированной прибылью 27 025 млн руб. за шесть месяцев 2024 года", - сообщили в компании. Таким образом, показатель снизился в 6,3 раза. "По статье "Прочие операционные доходы и расходы, нетто" получен доход в размере 77 225 млн руб., что на 54,1% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В составе статьи отражен положительный эффект в размере 42 856 млн руб. от сделок страхового урегулирования отношений с иностранными арендодателями по 17 воздушным судам", - уточняется в отчете. Чистая прибыль группы за первое полугодие 2025 года выросла с 42,3 миллиарда рублей до 74,3 миллиарда рублей. Этот показатель сформирован с учетом эффекта от страхового урегулирования с иностранными арендодателями в размере 42,9 миллиарда рублей, положительной курсовой переоценки в размере 34,2 миллиарда рублей и так далее. Расходы на авиационное топливо увеличились на 3,1%, на обслуживание воздушных судов и пассажиров увеличились на 16,4%, на амортизацию увеличились на 3,8%, на техобслуживание воздушных судов увеличились на 66,6% и другие. Операционные расходы выросли на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 332,2 миллиардов рублей в связи с указанными выше факторами. Показатель прибыли до вычета процентов, налогов, амортизации (EBITDA) за первое полугодие 2025 года составил 141,5 миллиарда рублей. Скорректированная EBITDA (за вычетом эффекта от страхового урегулирования и ряда других разовых эффектов) достигла 82,7 миллиардов рублейпротив скорректированного показателя в 117,2 миллиардов рублей. Группа "Аэрофлот" в первом полугодии 2025 года перевезла 25,9 миллиона пассажиров, что на 2,% больше, чем за аналогичный период 2024 года. На внутренних линиях пассажиропоток увеличился на 1,3%, до 19,7 миллионов пассажиров, на международных линиях – на 4,1%, до 6,2 миллионов пассажиров.
