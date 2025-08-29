https://1prime.ru/20250829/aktsii-861458496.html
Акции "Газпрома" растут на фоне заявлений Ушакова о визите Путина в Китай
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ, Никола Косич. Акции "Газпрома" подскочили на заявлениях помощника президента РФ Юрия Ушакова о том, что компания в ходе официального визита президента РФ Владимира Путина в Китай планирует подписать важные документы, следует из данных торгов. Акции "Газпрома" к 17.12 мск растут на 1,7%, до 135,51 рубля. До новостей они демонстрировали небольшое снижение. Благодаря этому рублевый индекс Мосбиржи замедлил свое снижение до 0,58%; до того, как акции "Газпрома" подскочили, он снижался почти на 1%. "Газпром" в ходе официального визита Путина в КНР планирует подписать важные документы с Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC), сообщил Ушаков журналистам в пятницу.
