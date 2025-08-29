Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Акции "Газпрома" растут на фоне заявлений Ушакова о визите Путина в Китай - 29.08.2025
Акции "Газпрома" растут на фоне заявлений Ушакова о визите Путина в Китай
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ, Никола Косич. Акции "Газпрома" подскочили на заявлениях помощника президента РФ Юрия Ушакова о том, что компания в ходе официального визита президента РФ Владимира Путина в Китай планирует подписать важные документы, следует из данных торгов. Акции "Газпрома" к 17.12 мск растут на 1,7%, до 135,51 рубля. До новостей они демонстрировали небольшое снижение. Благодаря этому рублевый индекс Мосбиржи замедлил свое снижение до 0,58%; до того, как акции "Газпрома" подскочили, он снижался почти на 1%. "Газпром" в ходе официального визита Путина в КНР планирует подписать важные документы с Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC), сообщил Ушаков журналистам в пятницу.
акции, рынок, китай, юрий ушаков, владимир путин, газпром, мосбиржа
Экономика, Акции, Рынок, КИТАЙ, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Газпром, Мосбиржа
17:21 29.08.2025
 
Акции "Газпрома" растут на фоне заявлений Ушакова о визите Путина в Китай

МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ, Никола Косич. Акции "Газпрома" подскочили на заявлениях помощника президента РФ Юрия Ушакова о том, что компания в ходе официального визита президента РФ Владимира Путина в Китай планирует подписать важные документы, следует из данных торгов.
Акции "Газпрома" к 17.12 мск растут на 1,7%, до 135,51 рубля. До новостей они демонстрировали небольшое снижение. Благодаря этому рублевый индекс Мосбиржи замедлил свое снижение до 0,58%; до того, как акции "Газпрома" подскочили, он снижался почти на 1%.
"Газпром" в ходе официального визита Путина в КНР планирует подписать важные документы с Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC), сообщил Ушаков журналистам в пятницу.
"Газпром" в рамках визита Путина в Китай подпишет важные документы с CNPC
ЭкономикаАкцииРынокКИТАЙЮрий УшаковВладимир ПутинГазпромМосбиржа
 
 
Заголовок открываемого материала