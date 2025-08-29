Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
SR Space подала апелляцию на решение суда о банкротстве - 29.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250829/apelljatsija-861413684.html
SR Space подала апелляцию на решение суда о банкротстве
SR Space подала апелляцию на решение суда о банкротстве - 29.08.2025, ПРАЙМ
SR Space подала апелляцию на решение суда о банкротстве
Частная российская космическая компания SR Space подала апелляцию на решение суда о ее банкротстве и продолжает работать над основными проектами по разработке... | 29.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-29T03:44+0300
2025-08-29T03:44+0300
технологии
бизнес
сша
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861413684.jpg?1756428241
МОСКВА, 29 авг – ПРАЙМ. Частная российская космическая компания SR Space подала апелляцию на решение суда о ее банкротстве и продолжает работать над основными проектами по разработке ракет, спутников и аналитике данных, сообщил РИА Новости гендиректор компании Олег Мансуров. "Компания SR Space подала апелляцию на решение суда о банкротстве, указывая на процессуальные нарушения при рассмотрении дела. Юридическое лицо продолжает деятельность, а инженерная команда сохраняет работу над ключевыми проектами", - сказал Мансуров. "Кто-то поспешил нас похоронить. Но мы продолжаем работать: сохраняем инженерное ядро, ведем проекты по ракетам, спутникам и аналитике данных. Сегодня особенно важно довести до конца те разработки, которые мы начали", - добавил он. Говоря о том, почему компания оказалась в нынешней ситуации, гендиректор рассказал, что ее выход на pre-IPO совпал с попаданием под санкции США, ростом ключевой ставки и общим снижением активности на инвестиционном рынке, что привело к падению спроса и отзыву части заявок, которые были собраны. Кроме того, SR Space потеряла часть контрактов, на которые рассчитывала. Мансуров назвал это нормальным явлением в бизнесе, но отметил, что на фоне отсутствия инвестиционных поступлений потеря контрактов оказалась критичной, привела к кассовому разрыву и вынужденному сокращению издержек. "В попытках устранить кассовый разрыв мы обратились в банки, но в отсутствие залога они не были готовы кредитовать нас без наличия подписанных контрактов в подтверждение будущей платежеспособности. Гранты тоже оказались недоступны из-за наличия задолженностей по налогам. При этом у нас было несколько циклов инвестиционных согласований, которые дошли до финальных этапов, но также по разным причинам (не зависящим от нас) не состоялись", - добавил он. Помимо этого, потенциальные заказчики, по словам Мансурова, обращались сразу за большими партиями продукции, что требовало масштабирования производства, но инвестиционных средств на это не было, и компания была вынуждена отказываться от заказов. Ранее суд признал SR Space банкротом. Мансуров сообщал РИА Новости, что холдинг будет добиваться отмены решения, а как только задолженность будет погашена, дело о банкротстве будет прекращено. SR Space - российский аэрокосмический холдинг, дочерние компании которого специализируются на работе с большими данными, создании и пусках сверхлегких ракет-носителей и малых космических аппаратов, а также формировании группировок спутников для ДЗЗ, мониторинга экологии и климата, в том числе парниковых газов, обеспечению спутниковой связи для IoT-решений.
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, бизнес, сша
Технологии, Бизнес, США
03:44 29.08.2025
 
SR Space подала апелляцию на решение суда о банкротстве

SR Space подала апелляцию на решение суда о банкротстве

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 авг – ПРАЙМ. Частная российская космическая компания SR Space подала апелляцию на решение суда о ее банкротстве и продолжает работать над основными проектами по разработке ракет, спутников и аналитике данных, сообщил РИА Новости гендиректор компании Олег Мансуров.
"Компания SR Space подала апелляцию на решение суда о банкротстве, указывая на процессуальные нарушения при рассмотрении дела. Юридическое лицо продолжает деятельность, а инженерная команда сохраняет работу над ключевыми проектами", - сказал Мансуров.
"Кто-то поспешил нас похоронить. Но мы продолжаем работать: сохраняем инженерное ядро, ведем проекты по ракетам, спутникам и аналитике данных. Сегодня особенно важно довести до конца те разработки, которые мы начали", - добавил он.
Говоря о том, почему компания оказалась в нынешней ситуации, гендиректор рассказал, что ее выход на pre-IPO совпал с попаданием под санкции США, ростом ключевой ставки и общим снижением активности на инвестиционном рынке, что привело к падению спроса и отзыву части заявок, которые были собраны.
Кроме того, SR Space потеряла часть контрактов, на которые рассчитывала. Мансуров назвал это нормальным явлением в бизнесе, но отметил, что на фоне отсутствия инвестиционных поступлений потеря контрактов оказалась критичной, привела к кассовому разрыву и вынужденному сокращению издержек.
"В попытках устранить кассовый разрыв мы обратились в банки, но в отсутствие залога они не были готовы кредитовать нас без наличия подписанных контрактов в подтверждение будущей платежеспособности. Гранты тоже оказались недоступны из-за наличия задолженностей по налогам. При этом у нас было несколько циклов инвестиционных согласований, которые дошли до финальных этапов, но также по разным причинам (не зависящим от нас) не состоялись", - добавил он.
Помимо этого, потенциальные заказчики, по словам Мансурова, обращались сразу за большими партиями продукции, что требовало масштабирования производства, но инвестиционных средств на это не было, и компания была вынуждена отказываться от заказов.
Ранее суд признал SR Space банкротом. Мансуров сообщал РИА Новости, что холдинг будет добиваться отмены решения, а как только задолженность будет погашена, дело о банкротстве будет прекращено.
SR Space - российский аэрокосмический холдинг, дочерние компании которого специализируются на работе с большими данными, создании и пусках сверхлегких ракет-носителей и малых космических аппаратов, а также формировании группировок спутников для ДЗЗ, мониторинга экологии и климата, в том числе парниковых газов, обеспечению спутниковой связи для IoT-решений.
 
ТехнологииБизнесСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала