https://1prime.ru/20250829/armiya-861434634.html

Армия Израиля объявила город Газа опасной зоной боевых действий

Армия Израиля объявила город Газа опасной зоной боевых действий - 29.08.2025, ПРАЙМ

Армия Израиля объявила город Газа опасной зоной боевых действий

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в пятницу объявила город Газа "опасной зоной боевых действий" и отменила локальное тактическое прекращение огня. | 29.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-29T12:01+0300

2025-08-29T12:01+0300

2025-08-29T12:01+0300

политика

общество

газа

израиль

https://cdnn.1prime.ru/img/84194/82/841948200_0:114:2000:1239_1920x0_80_0_0_26880b330be15479bef497b53f044417.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 авг - ПРАЙМ. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в пятницу объявила город Газа "опасной зоной боевых действий" и отменила локальное тактическое прекращение огня. "В соответствии с оценкой ситуации и директивами политического руководства, начиная с сегодняшнего дня (пятница, 29 августа) с 10.00 утра (время совпадает с мск), локальное тактическое прекращение огня не будет распространяться на район города Газа, который представляет собой опасную зону боевых действий", - говорится в сообщении пресс-службы армии. Военные добавили, что продолжат поддерживать гуманитарные усилия в секторе Газа, параллельно с продолжением маневров и наступательных действий "против террористических организаций в секторе Газа, для обеспечения безопасности граждан Государства Израиль". Гостелерадикомпания Kan напоминает, что месяц назад под влиянием растущего международного давления на Израиль и обвинений в голоде в секторе Газа, политическое руководство страны объявило о локальном тактическом прекращении огня в городе Газа, центральных лагерях и районе аль-Маваси на 10 часов ежедневно до дальнейшего уведомления.

https://1prime.ru/20250828/sanktsii-861385679.html

газа

израиль

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , газа, израиль