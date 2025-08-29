https://1prime.ru/20250829/armiya-861434634.html
Армия Израиля объявила город Газа опасной зоной боевых действий
2025-08-29T12:01+0300
ТЕЛЬ-АВИВ, 29 авг - ПРАЙМ. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в пятницу объявила город Газа "опасной зоной боевых действий" и отменила локальное тактическое прекращение огня. "В соответствии с оценкой ситуации и директивами политического руководства, начиная с сегодняшнего дня (пятница, 29 августа) с 10.00 утра (время совпадает с мск), локальное тактическое прекращение огня не будет распространяться на район города Газа, который представляет собой опасную зону боевых действий", - говорится в сообщении пресс-службы армии. Военные добавили, что продолжат поддерживать гуманитарные усилия в секторе Газа, параллельно с продолжением маневров и наступательных действий "против террористических организаций в секторе Газа, для обеспечения безопасности граждан Государства Израиль". Гостелерадикомпания Kan напоминает, что месяц назад под влиянием растущего международного давления на Израиль и обвинений в голоде в секторе Газа, политическое руководство страны объявило о локальном тактическом прекращении огня в городе Газа, центральных лагерях и районе аль-Маваси на 10 часов ежедневно до дальнейшего уведомления.
