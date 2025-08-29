Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пассажирские авиаперевозки в мире выросли в июле - 29.08.2025
Пассажирские авиаперевозки в мире выросли в июле
Объем мировых пассажирских авиаперевозок в июле увеличился на 4% в годовом выражении, сообщается в пресс-релизе Международной ассоциации воздушного транспорта... | 29.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Объем мировых пассажирских авиаперевозок в июле увеличился на 4% в годовом выражении, сообщается в пресс-релизе Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). С учетом сезонных колебаний показатель вырос на 4,7% в годовом выражении и на 0,9% - в месячном. "Для авиакомпания это был хороший летний сезон в Северном полушарии. Динамика роста усилилась в пик сезона, и в июле спрос вырос на 4%. Эта тенденция наблюдается во всех регионах и особенно заметна в международных перевозках", - приводится в релизе комментарий генерального директора IATA Вилли Уолша (Willie Walsh). В том числе объем международных пассажирских авиаперевозок за отчетный период поднялся на 5,3% в годовом выражении, внутренних - на 1,9%. А коэффициент пассажирской загрузки (PLF) достиг 85,5%. С начала года общий объем пассажирских авиаперевозок вырос на 5%, международных - на 6,9%, внутренних - на 2,1%. PLF за январь-июль достиг 83,1%. Самый сильный рост мировых пассажирских перевозок в годовом выражении в июле наблюдался в Латинской Америке и на Карибских островах (+7,2%), в Азиатско-Тихоокеанском регионе (+5,7%) и на Ближнем Востоке (+5,4%). Показатель также вырос в Африке (+3,9%), Европе (+2,9%) и Северной Америке (+1,9%).
15:49 29.08.2025
 
Пассажирские авиаперевозки в мире выросли в июле

МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Объем мировых пассажирских авиаперевозок в июле увеличился на 4% в годовом выражении, сообщается в пресс-релизе Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).
С учетом сезонных колебаний показатель вырос на 4,7% в годовом выражении и на 0,9% - в месячном.
"Для авиакомпания это был хороший летний сезон в Северном полушарии. Динамика роста усилилась в пик сезона, и в июле спрос вырос на 4%. Эта тенденция наблюдается во всех регионах и особенно заметна в международных перевозках", - приводится в релизе комментарий генерального директора IATA Вилли Уолша (Willie Walsh).
В том числе объем международных пассажирских авиаперевозок за отчетный период поднялся на 5,3% в годовом выражении, внутренних - на 1,9%. А коэффициент пассажирской загрузки (PLF) достиг 85,5%.
С начала года общий объем пассажирских авиаперевозок вырос на 5%, международных - на 6,9%, внутренних - на 2,1%. PLF за январь-июль достиг 83,1%.
Самый сильный рост мировых пассажирских перевозок в годовом выражении в июле наблюдался в Латинской Америке и на Карибских островах (+7,2%), в Азиатско-Тихоокеанском регионе (+5,7%) и на Ближнем Востоке (+5,4%). Показатель также вырос в Африке (+3,9%), Европе (+2,9%) и Северной Америке (+1,9%).
