https://1prime.ru/20250829/avto-861386707.html

Названы регионы, где проще всего найти хорошие подержанные автомобили

Названы регионы, где проще всего найти хорошие подержанные автомобили - 29.08.2025, ПРАЙМ

Названы регионы, где проще всего найти хорошие подержанные автомобили

Авто.ру Бизнес проанализировал вторичный рынок автомобилей в первой половине года и выяснил, в каких регионах продается больше всего привлекательных для выкупа... | 29.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-29T08:00+0300

2025-08-29T08:00+0300

2025-08-29T08:00+0300

эксклюзив

бизнес

https://cdnn.1prime.ru/img/83234/16/832341639_0:274:2669:1775_1920x0_80_0_0_0eca865e31c92415297cb710658bf783.jpg

МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Авто.ру Бизнес проанализировал вторичный рынок автомобилей в первой половине года и выяснил, в каких регионах продается больше всего привлекательных для выкупа машин. Ими стали Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также Татарстан.При анализе учитывались автомобили не старше 7 лет с пробегом не более 150 000 километров, имеющие до трех владельцев, указанных в ПТС, а также не более одного ДТП в истории и не более одного расчета стоимости ремонта на сумму до 500 000 рублей. В прошлом году такие автомобили составляли 19,2% от всех машин в продаже на Авто.ру, а в январе-июле этого года доля качественных подержанных автомобилей опустилась ещё на 1,1 п.п. — до 18,1%.Лидеры по доле предложений хороших авто с пробегом среди субъектов РФ — Москва и Московская область (22,5% от всех объявлений в регионе), Санкт-Петербург и Ленинградская область (20%), Татарстан (18,3%), Краснодарский (18%) и Ставропольский (17,8%) край."В регионах, где покупательская способность выше, владельцы чаще готовы расстаться с хорошим автомобилей в пользу новой или более современной модели. При этом, в последние годы из-за низкой доступности привычных брендов частные продавцы реже продают машины, а хорошие предложения уходят быстрее — за считанные дни или даже часы", — поясняет Сергей Игнатов, руководитель отдела по работе с ключевыми клиентами Авто.ру.Наименьшая доля выгодных предложений — в Ярославской (12,1%), Курской (12%), Тверской (11,9%) и Псковской (10,9%) областях.Оценивая интересные для покупки автомобили с пробегом, эксперты проанализировали предложение по расширенным параметрам: с пробегом до 200 000 километров, не старше 15 лет, имеющих до 4 владельцев, не более двух ДТП и одного расчета стоимости ремонта на сумму до 500 000 рублей. По итогам первого полугодия такие объявления достигли почти 41% от общего числа предложений на Авто.ру."Оценивая рынок автомобилей с пробегом по увеличенным параметрам пробега и возраста автомобилей, мы видим, что и такие машины составляют меньше половины рынка. В ближайшее время % таких автомобилей будет продолжать снижаться", — говорит Сергей Игнатов.

https://1prime.ru/20250828/avto-861384978.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эксклюзив, бизнес