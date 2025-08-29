Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названы регионы, где проще всего найти хорошие подержанные автомобили - 29.08.2025
Названы регионы, где проще всего найти хорошие подержанные автомобили
Названы регионы, где проще всего найти хорошие подержанные автомобили - 29.08.2025, ПРАЙМ
Названы регионы, где проще всего найти хорошие подержанные автомобили
Авто.ру Бизнес проанализировал вторичный рынок автомобилей в первой половине года и выяснил, в каких регионах продается больше всего привлекательных для выкупа... | 29.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Авто.ру Бизнес проанализировал вторичный рынок автомобилей в первой половине года и выяснил, в каких регионах продается больше всего привлекательных для выкупа машин. Ими стали Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также Татарстан.При анализе учитывались автомобили не старше 7 лет с пробегом не более 150 000 километров, имеющие до трех владельцев, указанных в ПТС, а также не более одного ДТП в истории и не более одного расчета стоимости ремонта на сумму до 500 000 рублей. В прошлом году такие автомобили составляли 19,2% от всех машин в продаже на Авто.ру, а в январе-июле этого года доля качественных подержанных автомобилей опустилась ещё на 1,1 п.п. — до 18,1%.Лидеры по доле предложений хороших авто с пробегом среди субъектов РФ — Москва и Московская область (22,5% от всех объявлений в регионе), Санкт-Петербург и Ленинградская область (20%), Татарстан (18,3%), Краснодарский (18%) и Ставропольский (17,8%) край."В регионах, где покупательская способность выше, владельцы чаще готовы расстаться с хорошим автомобилей в пользу новой или более современной модели. При этом, в последние годы из-за низкой доступности привычных брендов частные продавцы реже продают машины, а хорошие предложения уходят быстрее — за считанные дни или даже часы", — поясняет Сергей Игнатов, руководитель отдела по работе с ключевыми клиентами Авто.ру.Наименьшая доля выгодных предложений — в Ярославской (12,1%), Курской (12%), Тверской (11,9%) и Псковской (10,9%) областях.Оценивая интересные для покупки автомобили с пробегом, эксперты проанализировали предложение по расширенным параметрам: с пробегом до 200 000 километров, не старше 15 лет, имеющих до 4 владельцев, не более двух ДТП и одного расчета стоимости ремонта на сумму до 500 000 рублей. По итогам первого полугодия такие объявления достигли почти 41% от общего числа предложений на Авто.ру."Оценивая рынок автомобилей с пробегом по увеличенным параметрам пробега и возраста автомобилей, мы видим, что и такие машины составляют меньше половины рынка. В ближайшее время % таких автомобилей будет продолжать снижаться", — говорит Сергей Игнатов.
Названы регионы, где проще всего найти хорошие подержанные автомобили

Авто.ру Бизнес назвал регионы, где проще всего найти хорошие подержанные автомобили

