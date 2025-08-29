https://1prime.ru/20250829/avto-861421418.html
Посол оценил рост экспорта китайских автомобилей
Посол оценил рост экспорта китайских автомобилей - 29.08.2025, ПРАЙМ
Посол оценил рост экспорта китайских автомобилей
Общий экспорт китайских автомобилей за последние пять лет вырос в шесть раз, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов. | 29.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-29T08:43+0300
2025-08-29T08:43+0300
2025-08-29T08:43+0300
экономика
бизнес
россия
китай
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/05/848836284_0:110:3263:1945_1920x0_80_0_0_1d4caf82bd8e1dc15727807fb6216c96.jpg
ПЕКИН, 29 авг - ПРАЙМ. Общий экспорт китайских автомобилей за последние пять лет вырос в шесть раз, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов. Говоря о китайской автомобильной промышленности, посол отметил, что это одна из наиболее динамично развивающихся отраслей, которая по итогам прошлого года заняла лидирующее место по вкладу в экономику КНР, обеспечив порядка 10% национального ВВП. "С конвейера 80 местных автоконцернов сошло 31,3 миллиона транспортных средств, а их экспорт за последние 5 лет вырос в 6 раз до почти 6,5 миллиона единиц", - сказал Моргулов. По словам дипломата, сегодня Китай является крупнейшим мировым поставщиком автомобилей, что еще 10-15 лет назад казалось попросту невообразимым. "Быстрый прогресс наших китайских друзей в данной сфере вызывает неподдельное восхищение", - сказал он. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
https://1prime.ru/20250829/avto-861419991.html
китай
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/05/848836284_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_cc16c2be965b097c7cbad9629ab2fa1f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, китай, рф
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, РФ
Посол оценил рост экспорта китайских автомобилей
Посол Моргулов: экспорт китайских автомобилей за пять лет вырос в шесть раз
ПЕКИН, 29 авг - ПРАЙМ. Общий экспорт китайских автомобилей за последние пять лет вырос в шесть раз, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов.
Говоря о китайской автомобильной промышленности, посол отметил, что это одна из наиболее динамично развивающихся отраслей, которая по итогам прошлого года заняла лидирующее место по вкладу в экономику КНР, обеспечив порядка 10% национального ВВП.
"С конвейера 80 местных автоконцернов сошло 31,3 миллиона транспортных средств, а их экспорт за последние 5 лет вырос в 6 раз до почти 6,5 миллиона единиц", - сказал Моргулов.
По словам дипломата, сегодня Китай является крупнейшим мировым поставщиком автомобилей, что еще 10-15 лет назад казалось попросту невообразимым.
"Быстрый прогресс наших китайских друзей в данной сфере вызывает неподдельное восхищение", - сказал он.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
Посол рассказал, сколько китайских авто завезли в Россию в 2024 году