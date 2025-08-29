https://1prime.ru/20250829/avto-861421418.html

Посол оценил рост экспорта китайских автомобилей

ПЕКИН, 29 авг - ПРАЙМ. Общий экспорт китайских автомобилей за последние пять лет вырос в шесть раз, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов. Говоря о китайской автомобильной промышленности, посол отметил, что это одна из наиболее динамично развивающихся отраслей, которая по итогам прошлого года заняла лидирующее место по вкладу в экономику КНР, обеспечив порядка 10% национального ВВП. "С конвейера 80 местных автоконцернов сошло 31,3 миллиона транспортных средств, а их экспорт за последние 5 лет вырос в 6 раз до почти 6,5 миллиона единиц", - сказал Моргулов. По словам дипломата, сегодня Китай является крупнейшим мировым поставщиком автомобилей, что еще 10-15 лет назад казалось попросту невообразимым. "Быстрый прогресс наших китайских друзей в данной сфере вызывает неподдельное восхищение", - сказал он. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.

