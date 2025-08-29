Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Посол оценил рост экспорта китайских автомобилей - 29.08.2025
Посол оценил рост экспорта китайских автомобилей
Посол оценил рост экспорта китайских автомобилей
Общий экспорт китайских автомобилей за последние пять лет вырос в шесть раз, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов. | 29.08.2025, ПРАЙМ
ПЕКИН, 29 авг - ПРАЙМ. Общий экспорт китайских автомобилей за последние пять лет вырос в шесть раз, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов. Говоря о китайской автомобильной промышленности, посол отметил, что это одна из наиболее динамично развивающихся отраслей, которая по итогам прошлого года заняла лидирующее место по вкладу в экономику КНР, обеспечив порядка 10% национального ВВП. "С конвейера 80 местных автоконцернов сошло 31,3 миллиона транспортных средств, а их экспорт за последние 5 лет вырос в 6 раз до почти 6,5 миллиона единиц", - сказал Моргулов. По словам дипломата, сегодня Китай является крупнейшим мировым поставщиком автомобилей, что еще 10-15 лет назад казалось попросту невообразимым. "Быстрый прогресс наших китайских друзей в данной сфере вызывает неподдельное восхищение", - сказал он. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
08:43 29.08.2025
 
Посол оценил рост экспорта китайских автомобилей

Посол Моргулов: экспорт китайских автомобилей за пять лет вырос в шесть раз

ПЕКИН, 29 авг - ПРАЙМ. Общий экспорт китайских автомобилей за последние пять лет вырос в шесть раз, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов.
Говоря о китайской автомобильной промышленности, посол отметил, что это одна из наиболее динамично развивающихся отраслей, которая по итогам прошлого года заняла лидирующее место по вкладу в экономику КНР, обеспечив порядка 10% национального ВВП.
"С конвейера 80 местных автоконцернов сошло 31,3 миллиона транспортных средств, а их экспорт за последние 5 лет вырос в 6 раз до почти 6,5 миллиона единиц", - сказал Моргулов.
По словам дипломата, сегодня Китай является крупнейшим мировым поставщиком автомобилей, что еще 10-15 лет назад казалось попросту невообразимым.
"Быстрый прогресс наших китайских друзей в данной сфере вызывает неподдельное восхищение", - сказал он.
