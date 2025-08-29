https://1prime.ru/20250829/azs-861460318.html
На АЗС в Дагестане произошел взрыв
МАХАЧКАЛА, 29 авг - ПРАЙМ. Взрыв произошел на загоревшейся АЗС в Дагестане в результате воспламенения емкости во время дозаправки, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Хасавюртовского района республики. "Примерно в 16.30 (мск) на газозаправочной станции, расположенной на автодороге Хасавюрт-Бабаюрт в селе Сулевкент, во время дозаправки емкости заправки произошло воспламенение, и в результате дальнейшего горения произошел взрыв газовоздушной смеси. Жертв нет, пострадавших также нет", - уточнили агентству в администрации.По данным ГУ МЧС региона, причиной ЧП стала разгерметизация емкости газовоза во время перекачки газа. Угрозу распространения огня на на частный жилой дом удалось ликвидировать.Пожар локализован на площади 400 квадратных метров, жертв и пострадавших нет.
МАХАЧКАЛА, 29 авг - ПРАЙМ. Взрыв произошел на загоревшейся АЗС в Дагестане в результате воспламенения емкости во время дозаправки, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Хасавюртовского района республики.
"Примерно в 16.30 (мск) на газозаправочной станции, расположенной на автодороге Хасавюрт-Бабаюрт в селе Сулевкент, во время дозаправки емкости заправки произошло воспламенение, и в результате дальнейшего горения произошел взрыв газовоздушной смеси. Жертв нет, пострадавших также нет", - уточнили агентству в администрации.
По данным ГУ МЧС региона, причиной ЧП стала разгерметизация емкости газовоза во время перекачки газа. Угрозу распространения огня на на частный жилой дом удалось ликвидировать.
Пожар локализован на площади 400 квадратных метров, жертв и пострадавших нет.