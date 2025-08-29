Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На АЗС в Дагестане произошел взрыв - 29.08.2025
На АЗС в Дагестане произошел взрыв
На АЗС в Дагестане произошел взрыв
2025-08-29T17:50+0300
2025-08-29T17:50+0300
происшествия
дагестан
МАХАЧКАЛА, 29 авг - ПРАЙМ. Взрыв произошел на загоревшейся АЗС в Дагестане в результате воспламенения емкости во время дозаправки, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Хасавюртовского района республики. "Примерно в 16.30 (мск) на газозаправочной станции, расположенной на автодороге Хасавюрт-Бабаюрт в селе Сулевкент, во время дозаправки емкости заправки произошло воспламенение, и в результате дальнейшего горения произошел взрыв газовоздушной смеси. Жертв нет, пострадавших также нет", - уточнили агентству в администрации.По данным ГУ МЧС региона, причиной ЧП стала разгерметизация емкости газовоза во время перекачки газа. Угрозу распространения огня на на частный жилой дом удалось ликвидировать.Пожар локализован на площади 400 квадратных метров, жертв и пострадавших нет.
дагестан
дагестан
Происшествия, Дагестан
17:50 29.08.2025
 
На АЗС в Дагестане произошел взрыв

В Хасавюртовском районе Дагестана произошел взрыв на АЗС

© РИА Новости . Николай Хижняк
Пожар - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости . Николай Хижняк
МАХАЧКАЛА, 29 авг - ПРАЙМ. Взрыв произошел на загоревшейся АЗС в Дагестане в результате воспламенения емкости во время дозаправки, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Хасавюртовского района республики.
"Примерно в 16.30 (мск) на газозаправочной станции, расположенной на автодороге Хасавюрт-Бабаюрт в селе Сулевкент, во время дозаправки емкости заправки произошло воспламенение, и в результате дальнейшего горения произошел взрыв газовоздушной смеси. Жертв нет, пострадавших также нет", - уточнили агентству в администрации.
По данным ГУ МЧС региона, причиной ЧП стала разгерметизация емкости газовоза во время перекачки газа. Угрозу распространения огня на на частный жилой дом удалось ликвидировать.
Пожар локализован на площади 400 квадратных метров, жертв и пострадавших нет.
 
