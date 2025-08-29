https://1prime.ru/20250829/bank--861444446.html
Новый банк развития БРИКС выпустил панда-облигации
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Новый банк развития (НБР) БРИКС успешно выпустил трехлетние панда-облигации на сумму 7 миллиардов юаней (978 миллионов долларов США) на китайском межбанковском рынке ценных бумаг, следует из заявления НБР. Как сказано в сообщении, размещенном на официальном сайте НБР, выпуск облигаций стал первым в рамках недавно принятой программы банка по эмиссии ценных бумаг на общую сумму 50 миллиардов юаней (7 миллиардов долларов США). Отмечается, что выпуск долговых ценных бумаг вызвал интерес у инвесторов, в результате чего книга заявок была переподписана в 1,28 раза, что "продемонстрировало уверенность инвесторов в кредитоспособности НБР". "Банк стремится обеспечить 30% от общего объема своих финансовых обязательств в национальных валютах стран-членов", - приводятся слова финансового директора и вице-президента НБР Монале Ратсомы. На сегодняшний день общая сумма панда-облигаций, выпущенных НБР, достигла 75,5 миллиарда юаней (10,5 миллиарда долларов). Политическое решение о создании в рамках БРИКС Нового банка развития было принято в 2013 году на саммите в южноафриканском Дурбане. В 2014 году на следующем саммите в бразильском городе Форталеза было подписано соглашение о банке. Официальный старт его работе был дан на инаугурационном заседании совета управляющих банка 7 июля 2015 года в Москве. Основная задача института заключается в финансировании инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в странах-членах БРИКС и в развивающихся странах.
