Безработица в Германии в августе превысила три миллиона человек - 29.08.2025
Безработица в Германии в августе превысила три миллиона человек
2025-08-29T14:06+0300
2025-08-29T14:06+0300
экономика
общество
мировая экономика
германия
берлин
бавария
фридрих мерц
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Число безработных в ФРГ в августе превысило отметку в три миллиона человек, сообщило Федеральное агентство труда Германии. "Число безработных в августе выросло на 46 тысяч по сравнению с предыдущим месяцем, составив 3,025 миллиона человек", - говорится на сайте ведомства. Последний раз такие показатели безработицы фиксировались в феврале 2015 года, отмечает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. Уровень безработицы по сравнению с июлем текущего года вырос на 0,1 процентного пункта - до 6,4%. Больше всего безработных насчитывается в Бремене (11,8%) и Берлине (10,5%), а меньше всего в Баварии (4,2%) и Баден-Вюртемберге (4,7%). Глава федерального агентства труда Андреа Налес связала рост безработицы в августе с летними каникулами. "В августе произошло то, чего мы и ожидали - из-за летних каникул безработица превысила 3 миллиона человек. Рынок труда по-прежнему находится под влиянием экономического спада последних лет. Однако есть и первые признаки стабилизации", - заявила она. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, комментируя данные по безработице, заявил, что "рост не является неожиданным". "Однако эти цифры показывают, насколько необходимы реформы для ускорения экономического роста и повышения занятости. На этом сосредоточит свое внимание федеральное правительство", - приводит слова Мерца агентство DPA.
14:06 29.08.2025
 
Безработица в Германии в августе превысила три миллиона человек

Число безработных в Германии в августе превысило три миллиона человек

МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Число безработных в ФРГ в августе превысило отметку в три миллиона человек, сообщило Федеральное агентство труда Германии.
"Число безработных в августе выросло на 46 тысяч по сравнению с предыдущим месяцем, составив 3,025 миллиона человек", - говорится на сайте ведомства.
Последний раз такие показатели безработицы фиксировались в феврале 2015 года, отмечает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Уровень безработицы по сравнению с июлем текущего года вырос на 0,1 процентного пункта - до 6,4%. Больше всего безработных насчитывается в Бремене (11,8%) и Берлине (10,5%), а меньше всего в Баварии (4,2%) и Баден-Вюртемберге (4,7%).
Глава федерального агентства труда Андреа Налес связала рост безработицы в августе с летними каникулами.
"В августе произошло то, чего мы и ожидали - из-за летних каникул безработица превысила 3 миллиона человек. Рынок труда по-прежнему находится под влиянием экономического спада последних лет. Однако есть и первые признаки стабилизации", - заявила она.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, комментируя данные по безработице, заявил, что "рост не является неожиданным".
"Однако эти цифры показывают, насколько необходимы реформы для ускорения экономического роста и повышения занятости. На этом сосредоточит свое внимание федеральное правительство", - приводит слова Мерца агентство DPA.
