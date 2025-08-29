https://1prime.ru/20250829/bezrabotitsa--861444006.html

Безработица в Германии в августе превысила три миллиона человек

МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Число безработных в ФРГ в августе превысило отметку в три миллиона человек, сообщило Федеральное агентство труда Германии. "Число безработных в августе выросло на 46 тысяч по сравнению с предыдущим месяцем, составив 3,025 миллиона человек", - говорится на сайте ведомства. Последний раз такие показатели безработицы фиксировались в феврале 2015 года, отмечает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. Уровень безработицы по сравнению с июлем текущего года вырос на 0,1 процентного пункта - до 6,4%. Больше всего безработных насчитывается в Бремене (11,8%) и Берлине (10,5%), а меньше всего в Баварии (4,2%) и Баден-Вюртемберге (4,7%). Глава федерального агентства труда Андреа Налес связала рост безработицы в августе с летними каникулами. "В августе произошло то, чего мы и ожидали - из-за летних каникул безработица превысила 3 миллиона человек. Рынок труда по-прежнему находится под влиянием экономического спада последних лет. Однако есть и первые признаки стабилизации", - заявила она. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, комментируя данные по безработице, заявил, что "рост не является неожиданным". "Однако эти цифры показывают, насколько необходимы реформы для ускорения экономического роста и повышения занятости. На этом сосредоточит свое внимание федеральное правительство", - приводит слова Мерца агентство DPA.

