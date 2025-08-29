Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Безработица в Японии в июле снизилась до 2,3%
Безработица в Японии в июле снизилась до 2,3%
экономика
мировая экономика
общество
япония
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в июле уменьшилась до 2,3% с июньской отметки в 2,5%, свидетельствуют данные статистического бюро министерства внутренних дел и коммуникаций страны. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, прогнозировали сохранение уровня безработицы. Число безработных в стране в июле составило 1,69 миллиона человек, что на 190 тысяч (на 10,1%) меньше значения годичной давности. Неработающая часть населения Японии, включая людей старше 65 лет, составила 39,48 миллиона человек, сократившись на 570 тысяч (на 1,4%) в годовом выражении.
мировая экономика, общество , япония
Экономика, Мировая экономика, Общество , ЯПОНИЯ
07:36 29.08.2025
 
