Безработица в Японии в июле снизилась до 2,3%

Безработица в Японии в июле снизилась до 2,3%

МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в июле уменьшилась до 2,3% с июньской отметки в 2,5%, свидетельствуют данные статистического бюро министерства внутренних дел и коммуникаций страны. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, прогнозировали сохранение уровня безработицы. Число безработных в стране в июле составило 1,69 миллиона человек, что на 190 тысяч (на 10,1%) меньше значения годичной давности. Неработающая часть населения Японии, включая людей старше 65 лет, составила 39,48 миллиона человек, сократившись на 570 тысяч (на 1,4%) в годовом выражении.

