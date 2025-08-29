https://1prime.ru/20250829/bezrabotitsa-861418222.html
Безработица в Японии в июле снизилась до 2,3%
Безработица в Японии в июле снизилась до 2,3% - 29.08.2025, ПРАЙМ
Безработица в Японии в июле снизилась до 2,3%
Безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в июле уменьшилась до 2,3% с июньской отметки в 2,5%, свидетельствуют данные статистического бюро министерства... | 29.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-29T07:36+0300
2025-08-29T07:36+0300
2025-08-29T07:36+0300
экономика
мировая экономика
общество
япония
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861418222.jpg?1756442202
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в июле уменьшилась до 2,3% с июньской отметки в 2,5%, свидетельствуют данные статистического бюро министерства внутренних дел и коммуникаций страны.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, прогнозировали сохранение уровня безработицы.
Число безработных в стране в июле составило 1,69 миллиона человек, что на 190 тысяч (на 10,1%) меньше значения годичной давности. Неработающая часть населения Японии, включая людей старше 65 лет, составила 39,48 миллиона человек, сократившись на 570 тысяч (на 1,4%) в годовом выражении.
япония
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, общество , япония
Экономика, Мировая экономика, Общество , ЯПОНИЯ
Безработица в Японии в июле снизилась до 2,3%
МВД Японии: безработица в июле снизилась до 2,3%
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в июле уменьшилась до 2,3% с июньской отметки в 2,5%, свидетельствуют данные статистического бюро министерства внутренних дел и коммуникаций страны.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, прогнозировали сохранение уровня безработицы.
Число безработных в стране в июле составило 1,69 миллиона человек, что на 190 тысяч (на 10,1%) меньше значения годичной давности. Неработающая часть населения Японии, включая людей старше 65 лет, составила 39,48 миллиона человек, сократившись на 570 тысяч (на 1,4%) в годовом выражении.