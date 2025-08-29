https://1prime.ru/20250829/biometriya-861448903.html

РЖД запустят посадку в поезд по биометрии позже

РЖД запустят посадку в поезд по биометрии позже - 29.08.2025, ПРАЙМ

РЖД запустят посадку в поезд по биометрии позже

РЖД запустят посадку в поезда дальнего следовании по биометрии позже, сейчас и после 1 сентября пассажирам нужно иметь с собой паспорт для прохода в вагон,... | 29.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-29T15:21+0300

2025-08-29T15:21+0300

2025-08-29T15:21+0300

экономика

бизнес

ржд

https://cdnn.1prime.ru/img/82806/17/828061751_0:194:2955:1856_1920x0_80_0_0_cb35d802830f75bedcfb87d1b777c710.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 авг - ПРАЙМ. РЖД запустят посадку в поезда дальнего следовании по биометрии позже, сейчас и после 1 сентября пассажирам нужно иметь с собой паспорт для прохода в вагон, сообщил журналистам замгендиректора компании Евгений Чаркин. Он напомнил, что с 1 сентября 2025 года появляется опция у перевозчика при технической возможности применять биометрию при посадке. "Мы в этом плане в рамках совместной работы, которую мы проводим с министерством цифрового развития, Федеральной службой безопасности, тестируем такую возможность. При этом мы рассматриваем биометрию как дополнительную опцию к существующему порядку посадки на поезд. Поэтому предлагаем нашим пассажирам с собой брать по-прежнему паспорт и спокойно садиться на борт поезда. Это заработает позднее", - ответил Чаркин в кулуарах международного железнодорожного салона пространства 1520 "PRO//Движение.Экспо" на вопрос РИА Новости, будет ли работать посадка по биометрии с 1 сентября. Опция посадки в поезд по биометрии будет запущена, по словам Чаркина, после того, как будет понятно, что всё работает качественно и нет никаких рисков, связанных с действием данной технологии. "И, когда все будет протестировано, на все вопросы будет получен ответ, тогда мы будем рассматривать уже возможность внедрения и масштабирования данной технологии", - добавил замглавы РЖД. Он утвердительно ответил на вопрос, будет ли о запуске технологии официально объявлено дополнительно. "Конечно", - сказал он. Правительство России разрешило с 1 сентября 2025 года использовать биометрию при оформлении билета и посадке на поезд при наличии технической возможности у перевозчика. Чаркин в марте нынешнего года сообщал, что компания тестирует посадку в поезд по биометрии пока в закрытом режиме, но для запуска этой услуги для пассажиров необходимо решить ряд вопросов, связанных с нормативной базой, безопасностью данных пассажиров и их комфортом. РЖД, говорил он, всесторонне прорабатывают вопрос о запуске посадки в поезд по биометрии, готовится нормативная база, создается техрешение для отрасли.

https://1prime.ru/20250829/rzhd-861428636.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, ржд