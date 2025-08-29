Биржи АТР торгуются разнонаправленно на фоне макростатистики

https://1prime.ru/20250829/birzhi-861418711.html

МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу торгуются разнонаправленно на фоне макростатистики, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.34 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,16%, до 3 849,76 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,46%, до 2 442,51 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,63%, до 25 156,89 пункта. Южнокорейский KOSPI уменьшался на 0,1%, до 3 193,02 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,08%, до 8 972,5 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,21%, до 42 739,6 пункта. Трейдеры обращают внимание на макроэкономические данные из Японии и Южной Кореи. Так, безработица в Японии в июле неожиданно сократилась до 2,3% с 2,5% в июне, тогда как ожидалось сохранение показателя. Промышленное производство в Японии в июле к июню снизилось на 1,6% при прогнозе снижения на 1%, годовое уменьшение составило 0,9%, ожидался рост на 2,8%. Розничные продажи Японии в июле показали снижение на 1,6% к июню, ожидался рост на 0,3%, годовой рост составил 0,3% при прогнозе роста на 1,8%. Промышленное производство в Южной Корее в июле выросло на 0,3% в месячном выражении при прогнозе роста на 0,5%. В годовом выражении рост составил 5%, ожидалось увеличение на 4,2%. Розничные продажи в стране в июле выросли на 2,5% в месячном выражении при прогнозе снижения на 0,2%.

