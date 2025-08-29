Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Биржи АТР торгуются разнонаправленно на фоне макростатистики - 29.08.2025, ПРАЙМ
Биржи АТР торгуются разнонаправленно на фоне макростатистики
Биржи АТР торгуются разнонаправленно на фоне макростатистики - 29.08.2025, ПРАЙМ
Биржи АТР торгуются разнонаправленно на фоне макростатистики
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу торгуются разнонаправленно на фоне макростатистики, свидетельствуют данные торгов. | 29.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-29T07:57+0300
2025-08-29T07:57+0300
рынок
торги
индексы
япония
южная корея
азиатско-тихоокеанский регион
shenzhen composite
hang seng index
kospi
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу торгуются разнонаправленно на фоне макростатистики, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.34 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,16%, до 3 849,76 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,46%, до 2 442,51 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,63%, до 25 156,89 пункта. Южнокорейский KOSPI уменьшался на 0,1%, до 3 193,02 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,08%, до 8 972,5 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,21%, до 42 739,6 пункта. Трейдеры обращают внимание на макроэкономические данные из Японии и Южной Кореи. Так, безработица в Японии в июле неожиданно сократилась до 2,3% с 2,5% в июне, тогда как ожидалось сохранение показателя. Промышленное производство в Японии в июле к июню снизилось на 1,6% при прогнозе снижения на 1%, годовое уменьшение составило 0,9%, ожидался рост на 2,8%. Розничные продажи Японии в июле показали снижение на 1,6% к июню, ожидался рост на 0,3%, годовой рост составил 0,3% при прогнозе роста на 1,8%. Промышленное производство в Южной Корее в июле выросло на 0,3% в месячном выражении при прогнозе роста на 0,5%. В годовом выражении рост составил 5%, ожидалось увеличение на 4,2%. Розничные продажи в стране в июле выросли на 2,5% в месячном выражении при прогнозе снижения на 0,2%.
япония
южная корея
азиатско-тихоокеанский регион
рынок, торги, индексы, япония, южная корея, азиатско-тихоокеанский регион, shenzhen composite, hang seng index, kospi
Рынок, Торги, Индексы, ЯПОНИЯ, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, Азиатско-Тихоокеанский регион, Shenzhen Composite, Hang Seng Index, KOSPI
07:57 29.08.2025
 
Биржи АТР торгуются разнонаправленно на фоне макростатистики

Биржи АТР торгуются разнонаправленно на фоне макростатистики

МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу торгуются разнонаправленно на фоне макростатистики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.34 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,16%, до 3 849,76 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,46%, до 2 442,51 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,63%, до 25 156,89 пункта. Южнокорейский KOSPI уменьшался на 0,1%, до 3 193,02 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,08%, до 8 972,5 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,21%, до 42 739,6 пункта.
Трейдеры обращают внимание на макроэкономические данные из Японии и Южной Кореи. Так, безработица в Японии в июле неожиданно сократилась до 2,3% с 2,5% в июне, тогда как ожидалось сохранение показателя.
Промышленное производство в Японии в июле к июню снизилось на 1,6% при прогнозе снижения на 1%, годовое уменьшение составило 0,9%, ожидался рост на 2,8%. Розничные продажи Японии в июле показали снижение на 1,6% к июню, ожидался рост на 0,3%, годовой рост составил 0,3% при прогнозе роста на 1,8%.
Промышленное производство в Южной Корее в июле выросло на 0,3% в месячном выражении при прогнозе роста на 0,5%. В годовом выражении рост составил 5%, ожидалось увеличение на 4,2%. Розничные продажи в стране в июле выросли на 2,5% в месячном выражении при прогнозе снижения на 0,2%.
 
РынокТоргиИндексыЯПОНИЯЮЖНАЯ КОРЕЯАзиатско-Тихоокеанский регионShenzhen CompositeHang Seng IndexKOSPI
 
 
