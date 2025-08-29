https://1prime.ru/20250829/brazilija-861416482.html
Бразилия начала принимать ответные меры на пошлины США, пишут СМИ
Правительство Бразилии санкционировало начало процесса принятия ответных мер на пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом, сообщает газета Globo. | 29.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-29T06:42+0300
2025-08-29T06:42+0300
2025-08-29T06:42+0300
экономика
мировая экономика
сша
бразилия
дональд трамп
вто
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 авг - ПРАЙМ. Правительство Бразилии санкционировало начало процесса принятия ответных мер на пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом, сообщает газета Globo.
Трамп 30 июля подписал указ, которым повысил пошлины на бразильскую продукцию до 50%, но при этом ввел список из 700 исключений в стратегических секторах, таких как авиастроение, энергетика и частично сельское хозяйство.
В четверг правительство Бразилии уполномочило Палату внешней торговли (Camex) начать консультации по оценке применения закона об экономической взаимности в отношении США. Закон о взаимности, вступивший в силу в июле, позволяет исполнительной власти принимать контрмеры в отношении стран, которые вводят ограничения на бразильский экспорт.
У палаты есть 30 дней для того, чтобы решить подпадают ли действия США под ответные меры.
Министерство иностранных дел Бразилии планирует в пятницу уведомить США о запуске механизма. По мнению властей, этот шаг поможет ускорить диалог и переговоры.
Бразилия 11 августа запустила процедуру разрешения споров в рамках Всемирной торговой организации, запросив консультации с США по вопросу введенных пошлин.
сша
бразилия
Новости
