https://1prime.ru/20250829/chaty-861426418.html

Все школьные чаты в Москве планируют перевести в MAX

Все школьные чаты в Москве планируют перевести в MAX - 29.08.2025, ПРАЙМ

Все школьные чаты в Москве планируют перевести в MAX

Все школьные и родительские чаты в Москве планируют перевести в мессенджер MAX с 1 сентября, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального... | 29.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-29T10:01+0300

2025-08-29T10:01+0300

2025-08-29T10:01+0300

россия

общество

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861425945_0:133:3087:1869_1920x0_80_0_0_a0319878a77474360dd2249b8ae18116.jpg

МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Все школьные и родительские чаты в Москве планируют перевести в мессенджер MAX с 1 сентября, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. В пятницу прошла пресс-конференция, посвященная подготовке столичных школ к началу учебного года. "Да, федеральный закон требует, с 1 сентября все школьные и родительские чаты будут переводиться в MAX", - сказала Ракова, отвечая на вопрос РИА Новости.

https://1prime.ru/20250826/sistema-861238556.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество