Все школьные чаты в Москве планируют перевести в MAX

https://1prime.ru/20250829/chaty-861426418.html
2025-08-29T10:01+0300
2025-08-29T10:01+0300
россия
общество
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Все школьные и родительские чаты в Москве планируют перевести в мессенджер MAX с 1 сентября, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. В пятницу прошла пресс-конференция, посвященная подготовке столичных школ к началу учебного года. "Да, федеральный закон требует, с 1 сентября все школьные и родительские чаты будут переводиться в MAX", - сказала Ракова, отвечая на вопрос РИА Новости.
2025
россия, общество
РОССИЯ, Общество
10:01 29.08.2025
 
© РИА Новости . Кирилл Брага | Перейти в медиабанкИнтерактивная школа в Волгограде
© РИА Новости . Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Все школьные и родительские чаты в Москве планируют перевести в мессенджер MAX с 1 сентября, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
В пятницу прошла пресс-конференция, посвященная подготовке столичных школ к началу учебного года.
"Да, федеральный закон требует, с 1 сентября все школьные и родительские чаты будут переводиться в MAX", - сказала Ракова, отвечая на вопрос РИА Новости.
