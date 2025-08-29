https://1prime.ru/20250829/chaty-861426418.html
Все школьные чаты в Москве планируют перевести в MAX
Все школьные чаты в Москве планируют перевести в MAX - 29.08.2025, ПРАЙМ
Все школьные чаты в Москве планируют перевести в MAX
Все школьные и родительские чаты в Москве планируют перевести в мессенджер MAX с 1 сентября, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального... | 29.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-29T10:01+0300
2025-08-29T10:01+0300
2025-08-29T10:01+0300
россия
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861425945_0:133:3087:1869_1920x0_80_0_0_a0319878a77474360dd2249b8ae18116.jpg
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Все школьные и родительские чаты в Москве планируют перевести в мессенджер MAX с 1 сентября, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. В пятницу прошла пресс-конференция, посвященная подготовке столичных школ к началу учебного года. "Да, федеральный закон требует, с 1 сентября все школьные и родительские чаты будут переводиться в MAX", - сказала Ракова, отвечая на вопрос РИА Новости.
https://1prime.ru/20250826/sistema-861238556.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861425945_210:0:2877:2000_1920x0_80_0_0_50a0585e58a3fa70c00474cb179fe101.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество
Все школьные чаты в Москве планируют перевести в MAX
Ракова: все школьные чаты в Москве планируют перевести в MAX с 1 сентября
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Все школьные и родительские чаты в Москве планируют перевести в мессенджер MAX с 1 сентября, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
В пятницу прошла пресс-конференция, посвященная подготовке столичных школ к началу учебного года.
"Да, федеральный закон требует, с 1 сентября все школьные и родительские чаты будут переводиться в MAX", - сказала Ракова, отвечая на вопрос РИА Новости.
В мессенджере Max создали мощную систему защиты от мошенничества