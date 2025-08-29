Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Дальтрансуголь" вложит в экономику Хабаровского края 1,5 миллиарда рублей - 29.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250829/daltransugol-861416177.html
"Дальтрансуголь" вложит в экономику Хабаровского края 1,5 миллиарда рублей
"Дальтрансуголь" вложит в экономику Хабаровского края 1,5 миллиарда рублей - 29.08.2025, ПРАЙМ
"Дальтрансуголь" вложит в экономику Хабаровского края 1,5 миллиарда рублей
Терминал АО "Дальтрансуголь" (ДТУ) вложит в экономику Хабаровского края 1,5 миллиарда рублей в виде налогов, сообщил исполнительный директор предприятия... | 29.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-29T05:32+0300
2025-08-29T05:32+0300
бизнес
экономика
россия
хабаровский край
татарский пролив
забайкалье
ржд
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861416177.jpg?1756434768
ВАНИНО, 29 авг - ПРАЙМ. Терминал АО "Дальтрансуголь" (ДТУ) вложит в экономику Хабаровского края 1,5 миллиарда рублей в виде налогов, сообщил исполнительный директор предприятия Владимир Долгополов. "Самое главное - это налоги. В среднем в год от увеличения нашей производительности, которую мы подписали недавно соглашением с железной дорогой, в сухом остатке будем оплачивать налогов приблизительно 1,5 миллиарда рублей в год. Это и социальное развитие, и оплата социальных всех нужд и так далее. То есть все туда входит", - сообщил Долгополов журналистам на экскурсии по терминалу. Производственная мощность ДТУ выросла на 37%, с 24 до 32,8 миллиона тонн груза в год. Соглашение между предприятием и Дальневосточным территориальным центром фирменного транспортного обслуживания (ЦФТО) ОАО "РЖД" позволяет терминалу обрабатывать 1 248 вагонов в сутки. Это стало завершением выполнения первого этапа Комплексной инвестиционной программы расширения мощности ДТУ до 40 миллионов тонн (КИП-40) в год (до октября 2027 года, второй этап). Так, поступления в бюджет края увеличатся на 8 миллионов рублей, рассказал руководитель ДТУ. "Конечно, новые рабочие места. В связи с увеличением до 40 тысяч тонн в год, у нас будет чуть больше 100 рабочих мест. Сейчас порядка 60 на этом этапе. А так в целом на предприятии работает уже на сегодня больше 700 человек", - заключил Долгополов. В начале июня губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин приезжал на терминал с рабочей поездкой. Тогда глава региона отметил, что развитие компании - это рост налогов, дополнительные рабочие места и новые социальные проекты для ванинцев. Было подписано трёхстороннее соглашение о сотрудничестве между правительством края, АО "Дальтрансуголь" и Ванинским районом, которое закрепляет усилия по социально-экономическому развитию территории. Хабаровский край - один из ключевых узлов Восточного полигона. Здесь идут второй и третий этапы модернизации железной дороги. Результат - провозная способность выросла до 180 миллионов тонн в год. ДТУ - специализированный морской терминал на незамерзающем побережье Татарского пролива Тихого океана. Расположен на конечной станции БАМа. Способен выполнять круглогодичную погрузку, в том числе на балкерные суда класса Capesize. Обладает собственным портовым флотом из четырех буксиров ледового класса. Получает грузы с угольных бассейнов Сибири, Забайкалья, Якутии и Хабаровского края. Направления экспорта – страны Юго-Восточной и Южной Азии. Входит в группу компаний Портовый альянс.
хабаровский край
татарский пролив
забайкалье
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, хабаровский край, татарский пролив, забайкалье, ржд
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, Хабаровский край, Татарский пролив, Забайкалье, РЖД
05:32 29.08.2025
 
"Дальтрансуголь" вложит в экономику Хабаровского края 1,5 миллиарда рублей

ДТУ вложит в экономику Хабаровского края 1,5 миллиарда рублей в виде налогов

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАНИНО, 29 авг - ПРАЙМ. Терминал АО "Дальтрансуголь" (ДТУ) вложит в экономику Хабаровского края 1,5 миллиарда рублей в виде налогов, сообщил исполнительный директор предприятия Владимир Долгополов.
"Самое главное - это налоги. В среднем в год от увеличения нашей производительности, которую мы подписали недавно соглашением с железной дорогой, в сухом остатке будем оплачивать налогов приблизительно 1,5 миллиарда рублей в год. Это и социальное развитие, и оплата социальных всех нужд и так далее. То есть все туда входит", - сообщил Долгополов журналистам на экскурсии по терминалу.
Производственная мощность ДТУ выросла на 37%, с 24 до 32,8 миллиона тонн груза в год. Соглашение между предприятием и Дальневосточным территориальным центром фирменного транспортного обслуживания (ЦФТО) ОАО "РЖД" позволяет терминалу обрабатывать 1 248 вагонов в сутки. Это стало завершением выполнения первого этапа Комплексной инвестиционной программы расширения мощности ДТУ до 40 миллионов тонн (КИП-40) в год (до октября 2027 года, второй этап). Так, поступления в бюджет края увеличатся на 8 миллионов рублей, рассказал руководитель ДТУ.
"Конечно, новые рабочие места. В связи с увеличением до 40 тысяч тонн в год, у нас будет чуть больше 100 рабочих мест. Сейчас порядка 60 на этом этапе. А так в целом на предприятии работает уже на сегодня больше 700 человек", - заключил Долгополов.
В начале июня губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин приезжал на терминал с рабочей поездкой. Тогда глава региона отметил, что развитие компании - это рост налогов, дополнительные рабочие места и новые социальные проекты для ванинцев. Было подписано трёхстороннее соглашение о сотрудничестве между правительством края, АО "Дальтрансуголь" и Ванинским районом, которое закрепляет усилия по социально-экономическому развитию территории.
Хабаровский край - один из ключевых узлов Восточного полигона. Здесь идут второй и третий этапы модернизации железной дороги. Результат - провозная способность выросла до 180 миллионов тонн в год.
ДТУ - специализированный морской терминал на незамерзающем побережье Татарского пролива Тихого океана. Расположен на конечной станции БАМа. Способен выполнять круглогодичную погрузку, в том числе на балкерные суда класса Capesize. Обладает собственным портовым флотом из четырех буксиров ледового класса. Получает грузы с угольных бассейнов Сибири, Забайкалья, Якутии и Хабаровского края. Направления экспорта – страны Юго-Восточной и Южной Азии. Входит в группу компаний Портовый альянс.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯХабаровский крайТатарский проливЗабайкальеРЖД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала