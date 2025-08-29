https://1prime.ru/20250829/daltransugol-861416177.html

"Дальтрансуголь" вложит в экономику Хабаровского края 1,5 миллиарда рублей

ВАНИНО, 29 авг - ПРАЙМ. Терминал АО "Дальтрансуголь" (ДТУ) вложит в экономику Хабаровского края 1,5 миллиарда рублей в виде налогов, сообщил исполнительный директор предприятия Владимир Долгополов. "Самое главное - это налоги. В среднем в год от увеличения нашей производительности, которую мы подписали недавно соглашением с железной дорогой, в сухом остатке будем оплачивать налогов приблизительно 1,5 миллиарда рублей в год. Это и социальное развитие, и оплата социальных всех нужд и так далее. То есть все туда входит", - сообщил Долгополов журналистам на экскурсии по терминалу. Производственная мощность ДТУ выросла на 37%, с 24 до 32,8 миллиона тонн груза в год. Соглашение между предприятием и Дальневосточным территориальным центром фирменного транспортного обслуживания (ЦФТО) ОАО "РЖД" позволяет терминалу обрабатывать 1 248 вагонов в сутки. Это стало завершением выполнения первого этапа Комплексной инвестиционной программы расширения мощности ДТУ до 40 миллионов тонн (КИП-40) в год (до октября 2027 года, второй этап). Так, поступления в бюджет края увеличатся на 8 миллионов рублей, рассказал руководитель ДТУ. "Конечно, новые рабочие места. В связи с увеличением до 40 тысяч тонн в год, у нас будет чуть больше 100 рабочих мест. Сейчас порядка 60 на этом этапе. А так в целом на предприятии работает уже на сегодня больше 700 человек", - заключил Долгополов. В начале июня губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин приезжал на терминал с рабочей поездкой. Тогда глава региона отметил, что развитие компании - это рост налогов, дополнительные рабочие места и новые социальные проекты для ванинцев. Было подписано трёхстороннее соглашение о сотрудничестве между правительством края, АО "Дальтрансуголь" и Ванинским районом, которое закрепляет усилия по социально-экономическому развитию территории. Хабаровский край - один из ключевых узлов Восточного полигона. Здесь идут второй и третий этапы модернизации железной дороги. Результат - провозная способность выросла до 180 миллионов тонн в год. ДТУ - специализированный морской терминал на незамерзающем побережье Татарского пролива Тихого океана. Расположен на конечной станции БАМа. Способен выполнять круглогодичную погрузку, в том числе на балкерные суда класса Capesize. Обладает собственным портовым флотом из четырех буксиров ледового класса. Получает грузы с угольных бассейнов Сибири, Забайкалья, Якутии и Хабаровского края. Направления экспорта – страны Юго-Восточной и Южной Азии. Входит в группу компаний Портовый альянс.

