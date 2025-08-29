https://1prime.ru/20250829/daniya-861446218.html

Дания выделит более 3% от ВВП на оборону в 2026 году

2025-08-29T14:48+0300

МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Дания выделит дополнительные почти 1,6 миллиарда долларов на оборону в 2026 году, часть средств из увеличенного проекта бюджета пойдёт на поддержку Украины, таким образом расходы Копенгагена на оборону составят более 3% от ВВП, сообщает минобороны королевства. В конце января датская телерадиокомпания DR сообщала, что Дания тратит на оборону около 2,4% от ВВП. "Правительство выделит дополнительные десять миллиардов датских крон (почти 1,6 миллиарда долларов - ред.) в бюджете на 2026 год на укрепление датских ВС и поддержку Украины. С учётом этих средств Дания выделит более 3% от ВВП на оборону и безопасность в 2026 году", - говорится в пресс-релизе датского МО. По словам главы МО Дании Троэльса Лунда Поульсена, которые приводит ведомство, укрепления датской обороны требует текущая политика безопасности. В мае телерадиокомпания DR сообщала, что министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен допустил принятие требования президента США Дональда Трампа по повышению расходов на оборону до 5% ВВП при широкой трактовке понятия "оборона".

