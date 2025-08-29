Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Годовая инфляция в Германии ускорилась по итогам августа - 29.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250829/destatis-861447932.html
Годовая инфляция в Германии ускорилась по итогам августа
Годовая инфляция в Германии ускорилась по итогам августа - 29.08.2025, ПРАЙМ
Годовая инфляция в Германии ускорилась по итогам августа
Годовая инфляция в Германии по итогам августа, согласно предварительной оценке, ускорилась до 2,2% с уровня месяцем ранее в 2%, следует из пресс-релиза... | 29.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-29T15:05+0300
2025-08-29T15:05+0300
экономика
германия
https://cdnn.1prime.ru/img/81984/59/819845908_0:214:2883:1836_1920x0_80_0_0_9f8407d542cf2a8fe8997e42ba9242d7.jpg
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Годовая инфляция в Германии по итогам августа, согласно предварительной оценке, ускорилась до 2,2% с уровня месяцем ранее в 2%, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis). Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ждали ускорения показателя, но лишь до 2,1%.
https://1prime.ru/20250828/spiegel-861379708.html
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/81984/59/819845908_76:0:2807:2048_1920x0_80_0_0_3ea2c99c4cf36dffd420e4fa99214b58.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
германия
Экономика, ГЕРМАНИЯ
15:05 29.08.2025
 
Годовая инфляция в Германии ускорилась по итогам августа

Destatis: годовая инфляция в Германии в августе ускорилась до 2,2%

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк%Флаги Евросоюза и Германии в Берлине
%Флаги Евросоюза и Германии в Берлине - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Годовая инфляция в Германии по итогам августа, согласно предварительной оценке, ускорилась до 2,2% с уровня месяцем ранее в 2%, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis).
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ждали ускорения показателя, но лишь до 2,1%.
Флаг Германии - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2025
Эксперты зафиксировали сокращение доли Германии на мировом рынке
Вчера, 12:26
 
ЭкономикаГЕРМАНИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала