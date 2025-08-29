https://1prime.ru/20250829/destatis-861447932.html

Годовая инфляция в Германии ускорилась по итогам августа

экономика

германия

МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Годовая инфляция в Германии по итогам августа, согласно предварительной оценке, ускорилась до 2,2% с уровня месяцем ранее в 2%, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis). Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ждали ускорения показателя, но лишь до 2,1%.

