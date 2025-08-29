https://1prime.ru/20250829/destatis-861447932.html
Годовая инфляция в Германии ускорилась по итогам августа
Годовая инфляция в Германии ускорилась по итогам августа - 29.08.2025, ПРАЙМ
Годовая инфляция в Германии ускорилась по итогам августа
Годовая инфляция в Германии по итогам августа, согласно предварительной оценке, ускорилась до 2,2% с уровня месяцем ранее в 2%, следует из пресс-релиза... | 29.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-29T15:05+0300
2025-08-29T15:05+0300
2025-08-29T15:05+0300
экономика
германия
https://cdnn.1prime.ru/img/81984/59/819845908_0:214:2883:1836_1920x0_80_0_0_9f8407d542cf2a8fe8997e42ba9242d7.jpg
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Годовая инфляция в Германии по итогам августа, согласно предварительной оценке, ускорилась до 2,2% с уровня месяцем ранее в 2%, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis). Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ждали ускорения показателя, но лишь до 2,1%.
https://1prime.ru/20250828/spiegel-861379708.html
германия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/81984/59/819845908_76:0:2807:2048_1920x0_80_0_0_3ea2c99c4cf36dffd420e4fa99214b58.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия
Годовая инфляция в Германии ускорилась по итогам августа
Destatis: годовая инфляция в Германии в августе ускорилась до 2,2%
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Годовая инфляция в Германии по итогам августа, согласно предварительной оценке, ускорилась до 2,2% с уровня месяцем ранее в 2%, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis).
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ждали ускорения показателя, но лишь до 2,1%.
Эксперты зафиксировали сокращение доли Германии на мировом рынке