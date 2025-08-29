Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Совет директоров "Черкизово" рекомендовал не выплачивать дивиденды - 29.08.2025
Совет директоров "Черкизово" рекомендовал не выплачивать дивиденды
Совет директоров "Черкизово" рекомендовал не выплачивать дивиденды
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Совет директоров группы "Черкизово", одного из крупнейших производителей мяса и мясных продуктов в России, рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам первого полугодия 2025 года, сообщила компания. "Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ...рекомендовать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам первого полугодия 2025 года не объявлять и не выплачивать.", - говорится в сообщении. За первое полугодие 2024 года компания выплатила дивиденды в размере 142,11 рубля на акцию.
Совет директоров "Черкизово" рекомендовал не выплачивать дивиденды

МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Совет директоров группы "Черкизово", одного из крупнейших производителей мяса и мясных продуктов в России, рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам первого полугодия 2025 года, сообщила компания.
"Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ...рекомендовать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам первого полугодия 2025 года не объявлять и не выплачивать.", - говорится в сообщении.
За первое полугодие 2024 года компания выплатила дивиденды в размере 142,11 рубля на акцию.
