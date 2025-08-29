https://1prime.ru/20250829/dividendy-861451616.html

Совет директоров "Черкизово" рекомендовал не выплачивать дивиденды

2025-08-29T16:17+0300

2025-08-29T16:17+0300

2025-08-29T16:17+0300

экономика

бизнес

МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Совет директоров группы "Черкизово", одного из крупнейших производителей мяса и мясных продуктов в России, рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам первого полугодия 2025 года, сообщила компания. "Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ...рекомендовать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам первого полугодия 2025 года не объявлять и не выплачивать.", - говорится в сообщении. За первое полугодие 2024 года компания выплатила дивиденды в размере 142,11 рубля на акцию.

