В "АльфаСтраховании" рассказали об интересе малого бизнеса к ДМС

Малый и средний бизнес в России стал чаще интересоваться программами ДМС с защитой сотрудников от критических заболеваний, включая онкологию, рассказали РИА... | 29.08.2025, ПРАЙМ

бизнес

здоровье

россия

альфастрахование

МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Малый и средний бизнес в России стал чаще интересоваться программами ДМС с защитой сотрудников от критических заболеваний, включая онкологию, рассказали РИА Новости в страховой компании "АльфаСтрахование". Страховщик отмечает рост спроса на полисы ДМС с дополнительным риском защиты от критических заболеваний в сегменте компаний малого и среднего бизнеса. "С начала 2025 года интерес к таким программам увеличился более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сообщили в компании. Эксперты объяснили такой интерес стремлением работодателей повысить уровень социальных гарантий для сотрудников. Корпоративные полисы ДМС доступны малым компаниям со штатной численностью работников от четырех человек. При этом добавление опции страхования от онкозаболеваний незначительно влияет на стоимость полиса. "Стоимость полиса ДМС с рисками от критических заболеваний вырастет примерно на три тысячи рублей. Но если сотрудник столкнется с тяжелой болезнью, он сможет получить высокотехнологичное лечение в ведущих российских и зарубежных клиниках", - рассказал руководитель управления международного медицинского страхования, страхования от критических заболеваний и несчастных случаев Павел Королев. "Это совершенно очевидная поддержка и выражение социальной ответственности работодателей, которую, как мы видим по растущему спросу, они проявляют все чаще", – добавил он. ДМС было в числе драйверов роста страхового рынка в 2024 году. Прирост объема страховых премий по ДМС за прошлый год был рекордным: по данным Всероссийского союза страховщиков (ВСС), общие сборы достигли 328 миллиардов рублей против 253 миллиардов рублей годом ранее.

2025

