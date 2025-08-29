https://1prime.ru/20250829/dollar--861419345.html

Доллар укрепляется к мировым валютам

МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Курс доллара к другим основным мировым валютам в пятницу утром показывает рост после улучшения днем ранее оценки роста американской экономики во втором квартале, свидетельствует динамика торгов. По состоянию на 8.01 мск курс евро к доллару снижался до 1,1665 доллара с 1,1683 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене понимался до 146,91 иены с уровня прошлого закрытия в 146,87 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) увеличивался на 0,11% - до 97,97 пункта. Днем ранее минторг США повысил оценку роста ВВП страны во втором квартале до 3,3% с предварительной, первой оценки увеличения на 3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Кроме того, позднее в пятницу будет опубликован индекс цен на личное потребление (PCE), который учитывается Федеральной резервной системой (ФРС) США в решениях по учетной ставке. Также станут известны данные о доходах и расходах населения Штатов, а также окончательная оценка текущего индекса потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающего степень доверия домохозяйств к экономике США. Статистика из США может отразиться на стоимости доллара. Повлиять на стоимость евро может статистика из Европы, выход которой также запланирован на пятницу. Так, позднее в пятницу будут опубликованы данные по безработице и инфляции в Германии в августе, а также по ВВП во втором квартале и инфляции в августе во Франции.

