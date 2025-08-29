https://1prime.ru/20250829/dollar-861460467.html
Доллар подешевел к евро после выхода статистики по США
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Стоимость доллара перешла к снижению по отношению к евро в пятницу вечером после публикации американской макростатистики, свидетельствует динамика торгов. По состоянию на 17.41 мск курс евро к доллару рос до 1,1695 доллара с 1,1683 доллара за евро на предыдущем закрытии. До выхода статистики американская валюта дорожала. Курс доллара к иене на 17.41 мск оставался на уровне предыдущего закрытия в 146,87 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,08% - до 97,78 пункта. Доходы населения США в июле увеличились на 0,4% в месячном выражении, расходы - на 0,5%. Оба значения оказались на уровне прогнозов аналитиков. Кроме того, Мичиганский университет опубликовал данные об индексе потребительских настроений, отражающем степень доверия домохозяйств к экономике США. Согласно окончательным данным, показатель в августе снизился до 58,2 пункта с 61,7 пункта месяцем ранее. Предварительная оценка предполагала индекс на уровне 58,6 пункта. Месяц доллар готовится завершить снижением. Так, с начала августа американская валюта подешевела к евро на 2,5%, к иене – на 2,6%, а индекс доллара опустился на 2%.
