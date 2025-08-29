https://1prime.ru/20250829/domodedovo-861418286.html

Самолет "Уральских авиалиний" вернулся в Сочи из-за отказа двигателя

Самолет "Уральских авиалиний" вернулся в Сочи из-за отказа двигателя - 29.08.2025, ПРАЙМ

Самолет "Уральских авиалиний" вернулся в Сочи из-за отказа двигателя

Самолет "Уральских авиалиний", вылетевший в Москву из Сочи, вернулся в аэропорт вылета из-за отказа двигателя, сообщила пресс-служба авиаперевозчика. | 29.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-29T07:36+0300

2025-08-29T07:36+0300

2025-08-29T08:58+0300

бизнес

россия

сочи

москва

домодедово

уральские авиалинии

аэропорт домодедово

a321neo

airbus a321

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861418286.jpg?1756447087

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 авг - ПРАЙМ. Самолет "Уральских авиалиний", вылетевший в Москву из Сочи, вернулся в аэропорт вылета из-за отказа двигателя, сообщила пресс-служба авиаперевозчика. "Airbus A321, выполнявший рейс U6-378 по маршруту Сочи – Москва (Домодедово), вернулся в аэропорт вылета то технической причине, предварительно, из-за отказа одного из двигателей. Благодаря профессиональным и слаженным действиям экипажа посадка выполнена благополучно", – говорится в сообщении. По данным пресс-службы, авиакомпания отправила в Сочи резервный самолет, вылет в пункт назначения планировался в 6.45 мск. Пассажиров, а всего на борту находилось 219 человек, обеспечили горячим питанием, их разместили в гостиницах, добавил перевозчик.Как позднее уточнили РИА Новости в пресс-службе "Уральских авиалиний", резервный борт из Сочи в Москву, забравший пассажиров, вылетел в 7.14 мск.

сочи

москва

домодедово

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, сочи, москва, домодедово, уральские авиалинии, аэропорт домодедово, a321neo, airbus a321