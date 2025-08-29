Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Самолет "Уральских авиалиний" вернулся в Сочи из-за отказа двигателя - 29.08.2025
https://1prime.ru/20250829/domodedovo-861418286.html
Самолет "Уральских авиалиний" вернулся в Сочи из-за отказа двигателя
Самолет "Уральских авиалиний" вернулся в Сочи из-за отказа двигателя - 29.08.2025, ПРАЙМ
Самолет "Уральских авиалиний" вернулся в Сочи из-за отказа двигателя
Самолет "Уральских авиалиний", вылетевший в Москву из Сочи, вернулся в аэропорт вылета из-за отказа двигателя, сообщила пресс-служба авиаперевозчика. | 29.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-29T07:36+0300
2025-08-29T08:58+0300
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861418286.jpg?1756447087
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 авг - ПРАЙМ. Самолет "Уральских авиалиний", вылетевший в Москву из Сочи, вернулся в аэропорт вылета из-за отказа двигателя, сообщила пресс-служба авиаперевозчика. "Airbus A321, выполнявший рейс U6-378 по маршруту Сочи – Москва (Домодедово), вернулся в аэропорт вылета то технической причине, предварительно, из-за отказа одного из двигателей. Благодаря профессиональным и слаженным действиям экипажа посадка выполнена благополучно", – говорится в сообщении. По данным пресс-службы, авиакомпания отправила в Сочи резервный самолет, вылет в пункт назначения планировался в 6.45 мск. Пассажиров, а всего на борту находилось 219 человек, обеспечили горячим питанием, их разместили в гостиницах, добавил перевозчик.Как позднее уточнили РИА Новости в пресс-службе "Уральских авиалиний", резервный борт из Сочи в Москву, забравший пассажиров, вылетел в 7.14 мск.
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
07:36 29.08.2025 (обновлено: 08:58 29.08.2025)
 
Самолет "Уральских авиалиний" вернулся в Сочи из-за отказа двигателя

Самолет "Уральских авиалиний" вернулся в аэропорт вылета из-за отказа двигателя

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 авг - ПРАЙМ. Самолет "Уральских авиалиний", вылетевший в Москву из Сочи, вернулся в аэропорт вылета из-за отказа двигателя, сообщила пресс-служба авиаперевозчика.
"Airbus A321, выполнявший рейс U6-378 по маршруту Сочи – Москва (Домодедово), вернулся в аэропорт вылета то технической причине, предварительно, из-за отказа одного из двигателей. Благодаря профессиональным и слаженным действиям экипажа посадка выполнена благополучно", – говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, авиакомпания отправила в Сочи резервный самолет, вылет в пункт назначения планировался в 6.45 мск.
Пассажиров, а всего на борту находилось 219 человек, обеспечили горячим питанием, их разместили в гостиницах, добавил перевозчик.
Как позднее уточнили РИА Новости в пресс-службе "Уральских авиалиний", резервный борт из Сочи в Москву, забравший пассажиров, вылетел в 7.14 мск.
 
Заголовок открываемого материала