Терминал ДТУ в Хабаровском крае запатентовал магнитную систему
Терминал ДТУ в Хабаровском крае запатентовал магнитную систему - 29.08.2025, ПРАЙМ
Терминал ДТУ в Хабаровском крае запатентовал магнитную систему
Терминал АО "Дальтрансуголь" (ДТУ) в Хабаровском крае запатентовал магнитную систему, удерживающую деталь при торможении вагона, которой пользуются компании на... | 29.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-29T01:55+0300
2025-08-29T01:55+0300
2025-08-29T01:55+0300
ВАНИНО (Хабаровский край), 29 авг - ПРАЙМ. Терминал АО "Дальтрансуголь" (ДТУ) в Хабаровском крае запатентовал магнитную систему, удерживающую деталь при торможении вагона, которой пользуются компании на Дальнем Востоке, сообщил РИА Новости исполнительный директор предприятия Владимир Долгополов.
"Мы запатентовали в первую очередь устройство, которое удерживает чеку в вагоне. То есть при перевороте вагона у него есть тормозная чека, которая держит тормозную колодку. Они выпадали, падали в уголь, портили ленту, портили уголь, качество и так далее. И вот чтобы эти чеки не выпадали, мы сделали специальную магнитную систему. И теперь эти все чеки остаются на месте. Создали магнитное поле вокруг колеса. И это магнитное поле держит железную чеку", - рассказал Долгополов.
По его словам, о системе удерживания чеки в вагоне узнали в итоге другие компании и стали активно применять на своих производствах.
"Это ушло сейчас и на тепловые электростанции, где есть вагоноопрокидыватели в портах, туда ушло. Даже далеко ходить не надо, соседи наши поменяли кронштейны, установили у себя и так же пользуются этой системой... Вообще да, должны платить, но никто не платит. В России это не работает - изменил цвет, изменил объем, изменил кронштейн и все - это уже другое оборудование. И не важно, что у него это же предназначение", - разъяснил руководитель ДТУ.
Он отметил, что в арсенале компании было порядка 25 разработок, которые можно было бы запатентовать.
"Ну а потом, в итоге, с руководством посовещались и решили, что оставим как есть", - резюмировал Долгополов.
Инновацией компании, которую не сделали собственным уникальным изобретением, стала и система брикетирования пыли, рассказал агентству руководитель ДТУ.
"Та пыль, которая осела в бункере, она больше не падает на конвейер. Эта пыль поднимается в силос наверх. С силоса она попадает в специальные делители, дозаторы. падает вниз, в нее немного добавляется влаги, сгуститель это перемешивает, и это идет в экструдер. Этот экструдер под высоким давлением и созданием вакуума, он убирает воздух, но прессует уголь. С водой он становится очень плотным брикетом в виде колбаски", - пояснил Долгополов.
ДТУ - специализированный морской терминал на незамерзающем побережье Татарского пролива Тихого океана. Расположен на конечной станции БАМа. Способен выполнять круглогодичную погрузку, в том числе на балкерные суда класса Capesize. Обладает собственным портовым флотом из четырех буксиров ледового класса. Получает грузы с угольных бассейнов Сибири, Забайкалья, Якутии и Хабаровского края. Направления экспорта – страны Юго-Восточной и Южной Азии. Входит в группу компаний Портовый альянс.
