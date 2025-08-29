https://1prime.ru/20250829/ekonomika-861468629.html

Чистая прибыль "Металлоинвеста" по МСФО за I полугодие упала в 2 раза

Чистая прибыль "Металлоинвеста" по МСФО за первое полугодие 2025 года сократилась в 2 раза, до 30,573 миллиарда рублей, сообщает компания. | 29.08.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Металлоинвеста" по МСФО за первое полугодие 2025 года сократилась в 2 раза, до 30,573 миллиарда рублей, сообщает компания. Выручка за отчетный период сократилась на 12,1% и составила 216,832 миллиарда рублей. Себестоимость продаж составила 115,856 миллиарда рублей против 106,249 миллиарда рублей годом ранее. Операционная прибыль снизилась в 2,2 раза, до 36,384 миллиарда рублей.

